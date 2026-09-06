മധുര മനോജ്ഞം! ചൈന മാസ്റ്റേഴ്സിൽ സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം ജേതാക്കൾ

മധുര മനോജ്ഞം! ചൈന മാസ്റ്റേഴ്സിൽ സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം ജേതാക്കൾtext_fields
ഷെൻജെൻ: ചൈന മാസ്റ്റേഴ്സ് സൂപ്പർ 750 ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ കന്നിക്കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ സഖ്യം. ആവേശം അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന പുരുഷ ഡബ്ൾസ് ഫൈനലിൽ ചൈനയുടെ ഹീ ജി ടിങ്-റെൻ സിയാങ് യു ജോടിയെയാണ് സാത്വിക് സായിരാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി-ചിരാഗ് ഷെട്ടി കൂട്ടുകെട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു മണിക്കൂറും 10 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ, ആദ്യ ഗെയിം നഷ്ടമായ ശേഷം 11-21, 21-13, 21-17 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം. ചൈന മാസ്റ്റേഴ്സിൽ മൂന്നാം തവണ ഫൈനലിൽ കളിച്ച സാത്വിക്-ചിരാഗ് ജോടി ഒടുവിൽ കിരീട വരൾച്ചക്ക് വിരാമമിട്ടു. 2023, 2025 വർഷങ്ങളിൽ ഇവർ റണ്ണേഴ്സ് അപ് ആയിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ കിരീടമാണിത്. നേരത്തേ ഇവർ സിംഗപ്പൂർ ഓപൺ സൂപ്പർ 750 കിരീടവും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഒന്നാം ഗെയിമിൽ ചൈനീസ് താരങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ ആധിപത്യമാണ് കണ്ടത്. തുടക്കം മുതൽ വേഗമേറിയ ആക്രമണങ്ങളുമായി ടിങ്-റെൻ ജോടി 5-0 ത്തിന് മുന്നിലെത്തി. ചൈനയുടെ കരുത്തുറ്റ സ്മാഷുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം പാളി. ആദ്യ പകുതിയിൽ 14-7നും പിന്നീട് ചിരാഗിന്റെ സർവിസ് പിഴവുകൾ കൂടിയായപ്പോൾ 17-9നും ആതിഥേയർക്ക് ലീഡ്. ഒടുവിൽ 21-11ന് ടിങ്-റെൻ സഖ്യം ഒന്നാം ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ സാത്വിക്കും ചിരാഗും ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. സാത്വിക്കിന്റെ ഫ്ലിക് സർവിസുകൾ ചൈനീസ് താരങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. റാലികളുടെ നീളം കൂട്ടി കളി നിയന്ത്രിച്ച ഇന്ത്യ 7-6ന് ലീഡെടുത്തു. തുടർന്ന് ചിരാഗിന്റെ ബോഡി സ്മാഷിലൂടെ ലീഡ് 9-6 ആക്കി ഉയർത്തി. മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ 45 ഷോട്ടുകളുടെ റാലി ജയിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ 12-8നും പിന്നീട് 17-11നും മുന്നിൽ. ഒടുവിൽ സാത്വിക്കിന്റെ ആക്രമണാത്മക റിട്ടേണിലൂടെ 21-13ന് ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഗെയിം പിടിച്ചെടുത്തു.
നിർണായകമായ മൂന്നാം ഗെയിമിൽ ചൈനീസ് സഖ്യം ആദ്യം 4-0ത്തിനും പിന്നീട് 7-3നും ലീഡെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ചിരാഗിന്റെ സ്മാഷിലൂടെയും എതിർ താരങ്ങളുടെ പിഴവുകളിലൂടെയും ഇന്ത്യ 7-7ന് ഒപ്പമെത്തി. ആദ്യ പകുതിയിൽ ചൈന രണ്ട് പോയന്റ് ലീഡ് നേടി (11-13). പിന്നീട് ഇരുവിഭാഗവും നെറ്റിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ സ്കോർ 16-16 ആയി. തുടർന്ന് 18-17ന് ഇന്ത്യ മുന്നിലേക്ക്. കളി അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ ലഭിച്ച മാച്ച് പോയന്റിൽ ചിരാഗിന്റെ തകർപ്പൻ സ്മാഷിലൂടെ ഇന്ത്യ 21-17ന് ഗെയിമും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും സ്വന്തമാക്കി. വിലക്കിന് ശേഷം കോർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ചൈനീസ് സഖ്യത്തിനെതിരെ സാത്വിക്കും ചിരാഗും നേടുന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ വിജയമാണിത്.
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