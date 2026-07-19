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    Badminton
    Posted On
    date_range 19 July 2026 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 11:22 AM IST

    ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ 2026; അകാനെ യാമാഗുച്ചിയെ തകർത്ത് പി.വി. സിന്ധുവിന് ചരിത്ര കിരീടം

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    ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ 2026; അകാനെ യാമാഗുച്ചിയെ തകർത്ത് പി.വി. സിന്ധുവിന് ചരിത്ര കിരീടം
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    ടോക്കിയോ: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ താരം പി.വി. സിന്ധുവിനെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന കേട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവരിൽ ഇനിയും പ്രതിഭ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് പരിക്കുകളിൽ നിന്നും ഫോമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും അവർ എപ്പോൾ മോചിതയാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. വിട്ടൊഴിയാത്ത പരിക്കുകളും ആധുനിക ബാഡ്മിന്റൺ ഗെയിമിന്റെ കഠിനമായ മത്സരരീതികളും കാരണം 2024-ന് ശേഷം ഒരു വലിയ കിരീടം പോലും നേടാനാകാതെ സിന്ധു കരിയറിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്നു. രണ്ട് ഒളിമ്പിക് മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഈ ഇന്ത്യൻ താരം പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമോ എന്ന് പലരും സംശയിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ടോക്കിയോ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ജിംനേഷ്യത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സിന്ധു തന്റെ വിമർശകർക്കെല്ലാം റാക്കറ്റ് കൊണ്ട് മറുപടി നൽകി.

    തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധം അസാമാന്യ കരുത്തും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളും മാനസിക വീര്യവും പുറത്തെടുത്ത സിന്ധു ജപ്പാന്റെ സ്വന്തം താരം അകാനെ യാമാഗുച്ചിയെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സ്കോർ: 21-17, 21-17. ഈ വിജയത്തോടെ സിന്ധു തന്റെ ആദ്യത്തെ ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ സൂപ്പർ 750 കിരീടം സ്വന്തമാക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ അഭിമാനകരമായ ടൂർണമെന്റ് ജയിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരി എന്ന നേട്ടവും സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു. 2019-ൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വർണം നേടിയതിന് ശേഷം സിന്ധു നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കിരീടനേട്ടമാണിത്.

    മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഗെയിമിൽ കോർട്ടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും പായിച്ച അതിവേഗ ക്രോസ്-കോർട്ട് ഡ്രാപ്പുകളും കൃത്യതയാർന്ന സ്മാഷുകളും വഴി യാമാഗുച്ചിയുടെ താളം തെറ്റിക്കാൻ സിന്ധുവിന് സാധിച്ചു. ഗെയിമിന്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ഇരുവരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മുന്നേറിയെങ്കിലും സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ പതറാതെ കളിച്ച ഇന്ത്യൻ താരം നിർണായക പോയിന്റുകൾ നേടി 21-17 ന് ആദ്യ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി. ഒന്നാം ഗെയിം നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ രണ്ടാം ഗെയിമിലും സിന്ധു തന്റെ ആക്രമണ ശൈലി തുടർന്നു. സിന്ധുവിന്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ ജാപ്പനീസ് താരത്തിന് പല പിഴവുകളും സംഭവിച്ചു.

    ആക്രമണത്തിൽ മാത്രമല്ല, പ്രതിരോധത്തിലും സിന്ധു ഇന്ന് മികച്ചു നിന്നു. യാമാഗുച്ചിയുടെ മൂർച്ചയേറിയ നെറ്റ് ഷോട്ടുകളെ സമർത്ഥമായി പ്രതിരോധിച്ച് കളി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സിന്ധുവിന് കഴിഞ്ഞു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ടോക്കിയോ കാണികളുടെ നിറഞ്ഞ പിന്തുണയോടെ യാമാഗുച്ചി ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, സിന്ധു ശാന്തത കൈവിട്ടില്ല. 2019-ലെ തന്റെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള കളിയിലൂടെ 21-17 ന് രണ്ടാം ഗെയിമും സ്വന്തമാക്കി സിന്ധു ചരിത്രവിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ലോക റാങ്കിങിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള യാമാഗുച്ചിയെ അവരുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ വെച്ച് തറപറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിന്ധു ബാഡ്മിന്റൺ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

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    TAGS:badmintonpv sindhutokyoindian badmintonJapan OpenAkane Yamaguchi
    News Summary - PV Sindhu Win Japan Open 2026
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