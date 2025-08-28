Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Badminton
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:46 AM IST

    ബാഡ്മിന്റൺ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; സിന്ധു പ്രീക്വാർട്ടറിൽ

    p.v sindhu
    പി.​വി സി​ന്ധു

    പാ​രി​സ്: ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ഒ​ളി​മ്പി​ക് മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വാ​യ പി.​വി സി​ന്ധു ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് പ്രി​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ. മ​ലേ​ഷ്യ​യു​ടെ ലോ​ക 40ാം ന​മ്പ​ർ താ​രം ലെ​റ്റ്ഷ​നാ ക​റു​പ​തേ​വ​നെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വീ​ഴ്ത്തി​യാ​ണ് സി​ന്ധു പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    42 മി​നി​റ്റ് നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ 21-19 21-15നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ താ​ളം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വി​ഷ​മി​ച്ച സി​ന്ധു​വി​ന്റെ ത​നി​പ്പ​ക​ർ​പ്പാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ന​ലെ​യും ക​ണ്ട​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 1-4ന് ​പി​റ​കി​ലാ​യ ശേ​ഷം ഒ​പ്പം പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​മി​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ആ​ദ്യ സെ​റ്റി​ൽ ​11-8ന് ​ഇ​ട​വേ​ള പി​രി​ഞ്ഞു.

    വി​ടാ​തെ ക​ളി ന​യി​ച്ച മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ താ​രം 18-12ന് ​ലീ​ഡ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു സി​ന്ധു​വി​ന്റെ അ​ത്യു​ഗ്ര​ൻ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ്. നേ​ര​ത്തെ മി​ക്സ​ഡ് ഡ​ബ്ൾ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ​ധ്രു​വ് ക​പി​ല- ത​നി​ഷ ക്രാ​സ്റ്റോ സ​ഖ്യ​വും പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി. അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ ജോ​ഷ്വ മാ​ഗി- മോ​യ റി​യാ​ൻ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നെ 21-11, 21-16നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മ​ട​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:pv sindhubwf world championshipsSports News
    News Summary - PV Sindhu pre-quarterfinal of World Championships
