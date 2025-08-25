Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Badminton
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 11:18 PM IST

    ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്: ല​ക്ഷ്യ സെ​ൻ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​റ​ത്ത്

    ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്: ല​ക്ഷ്യ സെ​ൻ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ പു​റ​ത്ത്
    ല​ക്ഷ്യ സെ​ൻ

    പാ​രി​സ്: ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യ ല​ക്ഷ്യ സെ​ന്നി​ന് തോ​ൽ​വി​യോ​ടെ മ​ട​ക്കം. ടോ​പ് സീ​ഡും ലോ​ക ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​റു​കാ​ര​നു​മാ​യ ഷി​ൻ യു ​ഖി​യോ​ടാ​ണ് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സ്കോ​ർ 17-21, 19-21. വ​ർ​ഷാ​ദ്യം ഓ​ൾ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് കി​രീ​ട​വും ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ചൈ​ന ഓ​പ​ൺ, ജ​പ്പാ​ൻ ഓ​പ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ട​വും മാ​റോ​ടു​ചേ​ർ​ത്ത് ഉ​ജ്ജ്വ​ല ഫോ​മി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ചൈ​നീ​സ് താ​ര​ത്തി​നെ​തി​രെ ക​രു​ത്തോ​ടെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്നാ​ണ് ര​ണ്ടു സെ​റ്റി​ലും ല​ക്ഷ്യ തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം സെ​റ്റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 19-19 വ​രെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു വീ​ഴ്ച.

    TAGS:Lakshya SenBadminton Championshipbwf world championships
