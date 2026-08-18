Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightOther Gameschevron_rightBadmintonchevron_rightലോക ബാഡ്മിന്റൺ...
    Badminton
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 12:19 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 12:19 AM IST

    ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്: ചാമ്പ്യനെ ചാമ്പി ആയുഷ്

    text_fields
    bookmark_border
    സി​ന്ധു​വും ട്രീ​സ-​ഗാ​യ​ത്രി, ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ-​അ​ർ​ജു​ൻ സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ
    https://www.madhyamam.com/tags/badminton
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം ആ​യു​ഷ് ഷെ​ട്ടിയുടെ പ്രകടനം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ലോ​ക ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​നം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി ആ​തി​ഥേ​യ​ർ. പു​രു​ഷ സിം​ഗി​ൾ​സി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​നും ലോ​ക ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​റു​കാ​ര​നു​മാ​യ ചൈ​ന​യു​ടെ ഷി ​യു​ക്വി​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ണ് ആ​യു​ഷ് ഷെ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ പി.​വി. സി​ന്ധു​വും ജ​യ​ത്തോ​ടെ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ക​ട​ന്നു. ഡ​ബി​ൾ​സി​ൽ ട്രീ​സ ജോ​ളി-​ഗാ​യ​ത്രി ഗോ​പി​ച​ന്ദ്, ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ അം​ശ​ക​രു​ണ​ൻ-​എം.​ആ​ർ. അ​ർ​ജു​ൻ സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ളും മു​ന്നേ​റി. മൂ​ന്ന് ഗെ​യിം പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു​ക്വി​യെ 21-14, 13-21, 21-19 സ്കോ​റി​നാ​ണ് ആ​യു​ഷ് തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്.

    വ​നി​ത സിം​ഗി​ൾ​സ് ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ സോ​ഫി​യ നോ​ബി​ളി​നെ സി​ന്ധു​വും വീ​ഴ്ത്തി. സ്കോ​ർ: 21-7, 21-11. കാ​ന​ഡ​യു​ടെ വെ​ൻ യു ​ഷാ​ങ്ങി​നെ സി​ന്ധു ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ നേ​രി​ടും. മ​ല​യാ​ളി ട്രീ​സ​യും ഗാ​യ​ത്രി​യും ചേ​ർ​ന്ന സ​ഖ്യം വ​നി​ത ഡ​ബി​ൾ​സി​ൽ സ്പെ​യി​നി​ന്റെ പ​വോ​ല ലോ​പ​സ്-​ലൂ​സി​യ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​നെ 21-9, 21-13ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. യു.​എ​സി​ന്റെ ലോ​റെം ലാം-​അ​ലി​സ​ൻ ക്യു​ഞ്ഞ് ലീ ​സ​ഖ്യ​മാ​ണ് അ​ടു​ത്ത എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ- മ​ല​യാ​ളി അ​ർ​ജു​ൻ ജോ​ടി 21-16, 6-4ന് ​മു​ന്നേ​റ​വേ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ സ്കോ​ട്ട് ഗു​ൽ​ഡി​യ​യും പോ​ൾ റെ​യ്നോ​ൾ​ഡ്സും ചേ​ർ​ന്ന എ​തി​ർ ടീം ​പ​രി​ക്കു​മൂ​ലം പി​ന്മാ​റി. ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യു​ടെ മി​ൻ ഹ്യൂ​ക് കാ​ങ്-​ഡോ​ങ് ജു ​കി സ​ഖ്യം ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ഹ​രി​ഹ​ര​നും അ​ർ​ജു​നും പ്ര​തി​യോ​ഗി​ക​ളാ​യി ഇ​റ​ങ്ങും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ayushNew DelhiWorld Badminton ChampionshipPV Sindhu
    Similar News
    Next Story
    X