ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപൺ ബാഡ്മിന്റൺ; ലക്ഷ്യ സെൻ ഫൈനലിൽtext_fields
ബർമിങ്ഹാം: ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിരീട പ്രതീക്ഷയായ ലക്ഷ്യ സെൻ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. മൂന്ന് ഗെയിം നീണ്ട സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ കാനഡയുടെ വിക്ടർ ലായിയെ തോൽപിച്ചാണ് ലക്ഷ്യ ടിക്കറ്റെടുത്തത്. സ്കോർ: 21-16, 18-21, 21-15. ഞായറാഴ്ച ഫൈനലിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ലിൻ ചുൻ യിയെ നേരിടും.
തായ് സൂപ്പർ താരവും ലോക രണ്ടാം നമ്പറുമായ കുൻലാവുത് വിദിത് സരണിനെ സെമിയിൽ ലിൻ ചുനും മറിച്ചിട്ടു. സ്കോർ: 21-14, 18-21, 21-16. മുൻ ചാമ്പ്യനും ലോക ആറാം നമ്പർ താരവുമായ ചൈനയുടെ ലി ഷിഫേങ്ങിനെ 21-13, 21-16ന് നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തോൽപിച്ചണ് ലക്ഷ്യ സെമിയിൽ കടന്നത്. ലോക 12ാം നമ്പറുകാരനായ ഇന്ത്യൻ താരം 2022ൽ റണ്ണറപ്പായിരുന്നു.
