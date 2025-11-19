Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Nov 2025 7:33 AM IST
    date_range 19 Nov 2025 7:33 AM IST

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ; സാ​ത്വി​ക്-​ചി​രാ​ഗ് സ​ഖ്യം ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ

    സിഡ്നി: ഇന്ത്യയുടെ സാത്വിക് സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി-ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപൺ ബാഡ്മിന്റൺ സൂപ്പർ 500 ടൂർണമെന്റിന്റെ രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. ടോപ് സീഡായ ഇന്ത്യൻ ജോടി പുരുഷ ഡബ്ൾസ് ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ചാങ് കോ ചി-പോ ലി വെയ് കൂട്ടുകെട്ടിനെ 25-23, 21-16 സ്കോറിനാണ് തോൽപിച്ചത്.

    ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ തന്നെ സു ചിങ് ഹെങ്-വു ഗുവാൻ സുൻ സഖ്യാണ് സാത്വിക്-ചിരാഗ് ടീമിന്റെ അടുത്ത എതിരാളികൾ. അതേസമയം, വനിത ഡബ്ൾസിൽ മലയാളി ട്രീസ ജോളി-ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് സഖ്യം ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായി. ഇന്തോനേഷ്യക്കാരായ ഫെബ്രിയാന ദ്വിപുജി കുസുമയും മെയ്‍ലിസ ട്രിയാസ് പുസ്പിതസരിയും ചേർന്ന് 10-21, 14-21നാണ് ഇവരെ വീഴ്ത്തിയത്. സിംഗ്ൾസിൽ ലക്ഷ്യ സെൻ, എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ്, കിഡംബി ശ്രീകാന്ത്, ആയുഷ് ഷെട്ടി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച ഇറങ്ങും.

    TAGS:badmintonSports NewsLatest NewsAustralian Open 2025
