Madhyamam
    Sports
    Posted On
    30 Oct 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 1:50 PM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത്

    ഫൈ​ന​ലി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ നേ​രി​ടും
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത്
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്-​ബ​ഹ്റൈ​ൻ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഫൈ​ന​ലി​ൽ. സെ​മി പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ (23-21) എ​ന്ന സ്‌​കോ​റി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ​ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ നേ​രി​ടും.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ മു​ട്ടു​കു​ത്തി​ച്ചു കി​രീ​ടം നേ​ടാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്. യു.​എ.​ഇ, ക​സാ​കി​സ്താ​ൻ, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ഫൈ​ന​ൽ ബെ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 5,000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്നു.

    നീ​ന്ത​ൽ, ട്രാം​പോ​ളി​ൻ, അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ്, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നിസ്, ഗോ​ൾ​ഫ്, കു​തി​ര​സ​വാ​രി, ഷോ ​ജ​ംപി​ങ്, എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ്, ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ, ജൂ​ഡോ, ടി​യോ​ക്‌​ബാ​ൾ, തൈക്വാൻ​ഡോ, മു​വാ​യ് താ​യ്, ജി​യു-​ജി​റ്റ്‌​സു എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 14 കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 75 കു​വൈ​ത്ത് അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഹൈ​​ജം​പ് മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ കു​​വൈ​​ത്തി​​ന്റെ യാ​​സ്മി​​ൻ വ​​ലീ​​ദ് സ്വ​ർ​ണ​വും നാ​​സ​​ർ അ​​ൽ സ​​ഖ​​ർ ടെ​​ക്ബാ​​ൾ മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ വെ​​ങ്ക​​ല​വും നേ​​ടി​​യി​​രു​​ന്നു.

    News Summary - Asian Youth Games; Kuwait hopeful in handball
