Madhyamam
    17 Jan 2026 11:18 AM IST
    17 Jan 2026 11:18 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് വി​ജ​യ​ത്തുട​ക്കം

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് വി​ജ​യ​ത്തുട​ക്കം
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​​ന്നേ​റ്റം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച 22ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യെ 46-12 ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങിനെ

    ത​റ​പ​റ്റി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​ത്ത് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ഞ്ചു ഗോ​ളു​ക​ളു​ടെ ലീ​ഡ് നേ​ടി ല​ക്ഷ്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 26-6 എ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ സ്കോ​ർ നേ​ടി ആ​ദ്യ പ​കു​തി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കു​വൈ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കം നേ​ടി 46-12 ന് ​മ​ത്സ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സെ​യ്ഫ് അ​ൽ അ​ദ്വാ​നി​യെ ക​ളി​യി​ലെ താ​ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഈ ​മാ​സം 29വ​രെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 15 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ഖ​ത്ത​ർ, റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫ് കൊ​റി​യ, ഒ​മാ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്-​എ), ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ്, ചൈ​ന, ജോ​ർ​ഡ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്-​ബി), കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ, ഹോ​ങ്കോ​ങ്, ഇ​ന്ത്യ (ഗ്രൂ​പ്-​സി), ജ​പ്പാ​ൻ, ഇ​റാ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ആ​സ്ത്രേ​ലി​യ (ഗ്രൂ​പ്-​ഡി) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ 2027 ജ​നു​വ​രി 13 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 30ാമ​ത് ഐ.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് പു​രു​ഷ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും.

