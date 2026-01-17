ഏഷ്യൻ ഹാൻഡ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്; കുവൈത്തിന് വിജയത്തുടക്കംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ ആരംഭിച്ച 22ാമത് ഏഷ്യൻ ഹാൻഡ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്തിന് വിജയത്തുടക്കം. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ കുവൈത്ത് ഇന്ത്യയെ 46-12 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ യു.എ.ഇ ഹോങ്കോങ്ങിനെ
തറപറ്റിച്ചു.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ തുടങ്ങിയ കുവൈത്ത് ആദ്യ പകുതിയുടെ ആദ്യ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ചു ഗോളുകളുടെ ലീഡ് നേടി ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാക്കി. 26-6 എന്ന ശക്തമായ സ്കോർ നേടി ആദ്യ പകുതി അവസാനിപ്പിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും കുവൈത്ത് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കം നേടി 46-12 ന് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചു.
മികച്ച പ്രകടനത്തിന് കുവൈത്തിന്റെ സെയ്ഫ് അൽ അദ്വാനിയെ കളിയിലെ താരമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ഈ മാസം 29വരെ കുവൈത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 15 രാജ്യങ്ങൾ മാറ്റുരക്കും. ഖത്തർ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, ഒമാൻ (ഗ്രൂപ്-എ), ബഹ്റൈൻ, ഇറാഖ്, ചൈന, ജോർഡൻ (ഗ്രൂപ്-ബി), കുവൈത്ത്, യു.എ.ഇ, ഹോങ്കോങ്, ഇന്ത്യ (ഗ്രൂപ്-സി), ജപ്പാൻ, ഇറാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ആസ്ത്രേലിയ (ഗ്രൂപ്-ഡി) എന്നിവയാണ് രാജ്യങ്ങൾ.
ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ മികച്ച നാല് ടീമുകൾ 2027 ജനുവരി 13 മുതൽ 31 വരെ ജർമനിയിൽ നടക്കുന്ന 30ാമത് ഐ.എച്ച്.എഫ് പുരുഷ ഹാൻഡ്ബാൾ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടും.
