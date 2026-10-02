ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്; വനിതാ ഹോക്കിയിൽ 44 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണം

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്; വനിതാ ഹോക്കിയിൽ 44 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണംtext_fields
നഗോയ : ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ഹോക്കിയിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് സ്വർണം. പത്താം മിനിറ്റിൽ ലാൽറെംസിയാമി തൊടുത്ത പ്രത്യാക്രമണത്തിലെ കിടിലൻ ടോമഹോക്ക് ഷോട്ടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുവർണ്ണനേട്ടം സമ്മാനിച്ചത്.
മത്സരത്തിൽ സമനില പിടിക്കാൻ ഗോൾകീപ്പറെയും പിൻവലിച്ച് ചൈന അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കടുത്ത ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. ഇതിനിടെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റനും ഗോൾകീപ്പറുമായ സവിത പുനിയ നടത്തിയ തകർപ്പൻ സേവുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം പൂർണ്ണമാക്കി.
1982-ലാണ് ഇതിന് മുൻപ് വനിതാ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 1998-ലും 2018-ലും ഫൈനലിൽ എത്തിയെങ്കിലും വെള്ളിമെഡലിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇത്തവണ സെമിയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ 2-0 എന്ന സ്കോറിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പട ഫൈനലിലെത്തിയത്.
ഈ ചരിത്ര വിജയത്തിലൂടെ 2028-ലെ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റും ഇന്ത്യ ഉറപ്പിച്ചു. ബോക്സിങ്, ആർച്ചറി, ഗുസ്തി ഇനങ്ങളിലായി മറ്റ് നാല് സ്വർണം കൂടി നേടിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ സ്വർണ്ണനേട്ടം പതിനാറായി ഉയർന്നു.
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