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    ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിങിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വർണ്ണ തിളക്കം; മെഡലണിഞ്ഞത് നീരു ദണ്ഡ-കെയ്നാൻ ചെനായി സഖ്യം

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    ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡും സ്വന്തം
    Neeru Dhanda and Kynan Chenai celebrating their gold medal win and setting a new Asian record in trap shooting at the Asian Games
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    നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും അഭിമാനകരമായ നേട്ടം. ട്രാപ്പ് മിക്സ്ഡ് ടീം ഇനത്തിൽ നീരു ദണ്ഡ - കെയ്നാൻ ചെനായി സഖ്യം ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വർണമെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ഫൈനലിൽ 34 പോയിന്റുകൾ നേടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ജോഡിയുടെ തകർപ്പൻ നേട്ടം. ഈ വർഷം ആദ്യം ഖത്തർ കുറിച്ച 30 പോയിന്റ് എന്ന ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ 32 പോയിന്റോടെ ഖത്തർ വെള്ളിയും, 23 പോയിന്റോടെ ചൈന വെങ്കലവും സ്വന്തമാക്കി.

    ഈ ഗെയിംസിൽ നീരു ദണ്ഡയുടെ രണ്ടാം സ്വർണമാണിത്. ട്രാപ്പ് വനിതാ വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയായി ചരിത്രം കുറിച്ച് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് നീരു വീണ്ടും പൊന്നണിഞ്ഞത്. അതേസമയം, 2022-ലെ ഹാങ്ചൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ട്രാപ്പ് പുരുഷ ടീം സ്വർണവും വ്യക്തിഗത വെങ്കലവും നേടിയിട്ടുള്ള കെയ്നൻ ചെനായിയുടെ കരിയറിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡലാണിത്.

    ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ അൽപ്പം പതറിയ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മിന്നുന്ന തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്. യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ 136 പോയിന്റോടെ നാലാം സ്ഥാനക്കാരായി കഷ്ടിച്ചാണ് സഖ്യം മെഡൽ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

    ഫൈനലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവായ നീരുവിന് പിഴവുകൾ പറ്റി. ആദ്യ അഞ്ച് ഷോട്ടുകളിൽ മൂന്നെണ്ണവും നീരു പാഴാക്കിയപ്പോൾ കെയ്നൻ ഒരു ഷോട്ടും ലക്ഷ്യം തെറ്റിച്ചു. ഇതോടെ ആദ്യ സീരീസിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പാദ്യം 6 പോയിന്റിൽ ഒതുങ്ങി.

    എന്നാൽ, ഒട്ടും പതറാതെ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന ഇന്ത്യൻ ജോഡി അടുത്ത രണ്ട് സീരീസുകളും പിഴവുകളില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കി ഖത്തറിനെതിരെ രണ്ട് പോയിന്റ് ലീഡ് എടുത്തു. അവസാന സീരീസിൽ ഇരുതാരങ്ങളും ഓരോ ലക്ഷ്യം വീതം പാഴാക്കിയെങ്കിലും, അപ്പോഴേക്കും പുതിയ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണനേട്ടം ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

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    News Summary - Asian Games 2026: Neeru Dhanda and Kynan Chenai Win Trap Mixed Team Gold with New Asian Record
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