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    ഏഷ്യൻ ഗെ​യിം​സ് ന​ഗ​രി​യി​ൽ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് ഭീ​തി; 100 കി.​മീ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റ​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത

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    Cruise ships docked for athlete accommodation in Nagoya
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    അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​ത്തി​നാ​യി തീ​ര​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ൽ

    ന​ഗോ​യ: ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ന് ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൊ​ടി​യേ​റാ​നി​രി​ക്കെ കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി ​ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഗെ​യിം​സ് ആ​തി​ഥേ​യ ന​ഗ​രി​ക​ളാ​യ ​ഐ​ച്ചി-​ന​ഗോ​യ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രും ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് വീ​ശി​യ​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് മു​​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. മേ​ള​ക്ക് തി​രി​​തെ​ളി​യും മു​മ്പേ, കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വാ​ദം ക​ത്തി​പ്പ​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റ​ടി​ച്ചാ​ൽ തീ​ര​ദേ​ശ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന താ​ര​ങ്ങ​ളെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ഓ​ടെ ‘ദു​ജു​വാ​ൻ’ ഉ​ഷ്ണ​മേ​ഖ​ലാ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് ന​ഗോ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. സാ​ധാ​ര​ണ മ​ഴ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ന​ഗോ​യ മേ​യ​റും ഗെ​യിം​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ഇ​ച്ചി​റോ ഹി​രോ​സാ​വ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കാ​റ്റ് ശ​ക്തി​പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​ത്തി​നാ​യി തീ​ര​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ലി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കും. 4000ത്തോ​ളം കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് കോ​സ്റ്റ സെ​റീ​ന ക​പ്പ​ലി​ൽ താ​മ​സ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം താ​ര​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ന​സി​ക പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​മു​ണ്ട്. യാ​ത്ര, പ​രി​ശീ​ല​നം, താ​മ​സം എ​ന്നി​വ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വു​മെ​ന്നും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

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    News Summary - Cyclone Warning Threatens Asian Games in Nagoya; Organizers on High Alert
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