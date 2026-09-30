ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: അമ്പെയ്ത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഹാട്രിക്ക് സ്വർണം, പുരുഷൻമാരുടെ ഫൈനലിൽ ചൈനയെ വീഴ്ത്തി

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: അമ്പെയ്ത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഹാട്രിക്ക് സ്വർണം, പുരുഷൻമാരുടെ ഫൈനലിൽ ചൈനയെ വീഴ്ത്തിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കോമ്പൗണ്ട് അമ്പെയ്ത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സുവർണ്ണ ശോഭ. ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ ചൈനയെ അട്ടിമറിച്ച് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം സ്വർണമെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. മിക്സഡ്, വനിതാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പുരുഷ ടീം കൂടി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യ കോമ്പൗണ്ട് അമ്പെയ്ത്തിൽ സുവർണ്ണ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി.
കുശാൽ ദലാൽ, സാഹിൽ രാജേഷ് യാദവ്, ഗണേഷ് മണി രത്നം തിരുമുരു എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സംഘമാണ് ചൈനയെ വീഴ്ത്തി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമുയർത്തിയത്. ഫൈനലിൽ തുടക്കത്തിൽ പിന്നിൽ നിന്നുപയോഗിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിസ്മയകരമായ തിരിച്ചുവരവ്. ഒടുവിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ 238-237 എന്ന ഒരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ ചൈനയുടെ ജിയാവോ ലിയോ, ജിൻയി ലിയു, ജിങ്യു ഷി സഖ്യത്തെ ഇന്ത്യ മറികടക്കുകയായിരുന്നു.
സെമിഫൈനലിൽ കരുത്തരായ കൊറിയയയുടെ ചോയ് യൂൻ ഗ്യു, ചോയ് യോങ്ഹീ, കിം ജോങ്ഹോ എന്നിവരടങ്ങിയ ടീമിനെ 236-229 എന്ന സ്കോറിന് തകർത്താണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം ഫൈനലിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചെറിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരുന്നു. ആദ്യ സെറ്റിന് ശേഷം 58-60 എന്ന നിലയിൽ ചൈന മുന്നിലെത്തി. എന്നാൽ അടുത്ത സെറ്റിൽ ആറ് പെർഫെക്റ്റ് 10-കൾ പായിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു (118-120). മൂന്നാം സെറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഒരു പോയിന്റായി കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞു (178-179). അവസാന ആറു ഷോട്ടുകളിൽ ചൈനീസ് താരം ജിയാവോ ലിയോയ്ക്ക് പിഴച്ചപ്പോൾ (8 പോയിന്റ്), ഒട്ടും പതറാതെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അവിശ്വസനീയ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ കോമ്പൗണ്ട് മിക്സഡ് സഖ്യമായ ചികിത തനിപർത്തിയും സാഹിൽ യാദവും കൊറിയയെ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ 2028 ലെ ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യതയും ഇന്ത്യ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ടീമും സ്വർണപ്പൊതി അണിഞ്ഞതോടെ മുൻ ഗെയിംസിലെ മൂന്ന് കിരീടങ്ങളും നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യക്കായി.
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