ഇന്തോനേഷ്യൻ വലയിൽ 17 ഗോളുകൾ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വൻ വിജയം

ഇന്തോനേഷ്യൻ വലയിൽ 17 ഗോളുകൾ; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വൻ വിജയംtext_fields
നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഗോൾമഴയും തകർപ്പൻ കുതിപ്പും തുടരുന്നു. പൂൾ ബിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യയെ ഒന്നിനെതിരെ 17 ഗോളുകൾക്കാണ് തകർത്തുകളഞ്ഞത്. സ്ലോർഡ് മരിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘം ഗിഫു പ്രിഫെക്ചറൽ ഗ്രീൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യ അവസരം മുതൽ അവസാന നിമിഷം വരെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തി.
ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റനിരയുടെ അതിശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രതിരോധം പൂർണ്ണമായി തകർന്നു. ദീപിക, ഋതുജ പിസാൽ, നവ്നീത് കൗർ എന്നിവർ ഇന്ത്യക്കായി ഹാട്രിക് നേടി തിളങ്ങി. സുനെലിത ടോപ്പോ, ലാൽറെംസിയാമി, സാക്ഷി റാണ എന്നിവർ ഈരണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടിയപ്പോൾ, ഇഷികയും ക്യാപ്റ്റൻ സലീമ ടെറ്റെയും പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി ഓരോ ഗോൾ വീതം കണ്ടെത്തി.
ആദ്യ ക്വാർട്ടറിന്റെ എട്ടാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ദീപികയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ആദ്യ ക്വാർട്ടർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 4-0ന് മുന്നിലെത്തിയ ഇന്ത്യ, ഇടവേള വേളയിൽ ലീഡ് 9-0 ആയി ഉയർത്തി. മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്നസ് അദിത്യയിലൂടെ ഇന്തോനേഷ്യ ഒരു ആശ്വാസ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും (ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ബിചു ദേവിയെ മറികടന്ന്), അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ തകർപ്പൻ ബാക്ക്ഹാൻഡ് ഷോട്ടിലൂടെ നവ്നീത് കൗർ ഹാട്രിക് തികച്ചതോടെ ഇന്ത്യ 17-1ന്റെ ആധികാരിക വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്താനെ എതിരില്ലാത്ത 19 ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത ഇന്ത്യ, കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ആറ് പോയിന്റോടെയും +35 ഗോൾ വ്യത്യാസത്തോടെയും പൂൾ ബിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ തായ്ലൻഡാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register