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    ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്; അമ്പെയ്ത്തിൽ സ്വർണം നേടി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ

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    Indian womens archery team celebrating their gold medal win at the Asian Games
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    നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതകളുടെ അമ്പെയ്ത്ത് ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുവർണ തിളക്കം. ഫൈനലിൽ ചൈനയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ജ്യോതി സുരേഖ വെണ്ണം, ചികിത തനിപ്പാർത്തി, പൃഥിക പ്രദീപ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സംഘം സ്വർണം നേടിയത്.

    ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ 238-234 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഇന്ത്യ ചൈനയെ തകർത്തത്. 2014-ൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ സ്ഥാപിച്ച 238 പോയിന്റ് എന്ന ലോക റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്താനും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ റൗണ്ട് മുതൽ ലീഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം.

    ഈ ജയത്തോടെ ജ്യോതി സുരേഖ തന്റെ കരിയറിലെ നാലാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണമെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ചികിതയ്ക്കും പൃഥികയ്ക്കും ഇത് ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണമാണ്. ഈ വിജയത്തോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണനേട്ടം ഏഴായി ഉയർന്നു. 21 വെള്ളിയും 25 വെങ്കലവുമടക്കം ആകെ 53 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്.

    സെമിയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ അവിശ്വസനീയ പോരാട്ടത്തിൽ 235-233 എന്ന സ്കോറിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. തുടക്കം മുതൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതിയ കൊറിയൻ താരങ്ങളെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ കൃത്യതയാർന്ന ഷോട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം മറികടന്നത്.

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    News Summary - Asian Games 2026: Indian Women’s Archery Team Wins Gold
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