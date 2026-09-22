ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബാഡ്മിന്റൺ; മെഡലുറപ്പിച്ച് പുരുഷ ടീം; വനിതകൾ പുറത്ത്text_fields
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യക്ക് സമ്മിശ്രദിനം. വനിത ടീം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പുറത്തായപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ സെമിഫൈനലിൽ കടന്ന് മെഡലുറപ്പിച്ചു. ആതിഥേയരായ ജപ്പാനോടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയവും തോൽവിയും. ജപ്പാനെ 3-0ത്തിനാണ് പുരുഷന്മാർ തകർത്തത്. ബുധനാഴ്ചത്തെ സെമിയിൽ ചൈനയാണ് എതിരാളികൾ.
ക്വാർട്ടറിലെ ആദ്യ സിംഗ്ൾസ് മത്സരത്തിൽ ലോക ഏഴാം നമ്പർ താരം കൊദായ് നരോക്കയെ ലക്ഷ്യ സെൻ മൂന്ന് ഗെയിമുകൾ നീണ്ട കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി (11-21, 21-5, 21-19) ഇന്ത്യക്ക് ലീഡ് നൽകി. തുടർന്ന് ഡബ്ൾസിൽ സാത്വിക്സായിരാജ് രംഗിറെഡ്ഡി - ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം 21-18, 24-22ന് മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ തകുറോ ഹോക്കി - യുഗോ കൊബയാഷി ജോടിയെയും വീഴ്ത്തി. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ കൊകി വതനാബെയെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് (21-10, 21-19) പരാജയപ്പെടുത്തി ആയുഷ് ഷെട്ടി സെമിഫൈനൽ പ്രവേശനവും മെഡലും ഉറപ്പാക്കി.
അതേസമയം, വനിതകൾ ജപ്പാനോട് 1-3നാണ് മുട്ടുമടക്കിയത്. ആദ്യ സിംഗ്ൾസിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ അകാനെ യമാഗുച്ചിയോട് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ഒളിമ്പ്യൻ പി.വി. സിന്ധു. സ്കോർ: സ്കോർ: 23-21, 18-21, 11-21. തുടർന്ന്, ലോക മൂന്നാം നമ്പർ യുകി ഫുകുഷിമ - മായു മാറ്റ്സുമോട്ടോ ജോടിയെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് (21-16, 21-17) അട്ടിമറിച്ച് മലയാളി ട്രീസ ജോളി - ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് സഖ്യം ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകി. തുടർന്ന് നടന്ന സിംഗ്ൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ പക്ഷേ, കൗമാര താരങ്ങളായ ഉന്നതി ഹൂഡയും തൻവി ശർമയും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ടീം ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.
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