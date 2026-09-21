'നീല ജഴ്സിയെന്ന് വാഗ്ദാനം, കളത്തിലെത്തിയത് കാവിയിൽ'; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കിയിൽ ജഴ്സി വിവാദം പുകയുന്നുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകൾ ഗംഭീര വിജയത്തോടെയാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും, കളിക്കളത്തിന് പുറത്ത് ജഴ്സിയുടെ നിറത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ പുകയുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 20-ന് നടന്ന ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ഇരു ടീമുകളും കാവി (ഓറഞ്ച്) നിറത്തിലുള്ള ജഴ്സിയണിഞ്ഞാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഇതാണ് പുതിയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ടൂർണമെന്റിന് മുൻപായി, ടീമുകൾ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗതമായ നീല ജഴ്സിയിലേക്ക് തിരികെ പോകുമെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ദിലീപ് ടിർക്കി ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഒന്നാമതായി നീലയും, രണ്ടാമതായി ഓറഞ്ചുമാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നായിരുന്നു യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.
എന്നാൽ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി നീല ജഴ്സി ഒരിക്കലും പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. പി.ടി.ഐ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കാവി നിറവും, വെള്ളയും ഇളം നീലയും കലർന്ന നിറവുമാണ് യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും ചോയ്സുകളായി ഹോക്കി ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഇത് ദിലീപ് ടിർക്കിയുടെ കൂടി അറിവോടെയും അംഗീകാരത്തോടെയുമായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് നീല ജഴ്സിയെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം.
ഹോക്കിയിലെ ജഴ്സി വിവാദം ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഹോക്കി ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ നീലയിൽ നിന്ന് ഓറഞ്ചിലേക്ക് ജഴ്സിയുടെ നിറം മാറ്റിയിരുന്നു. ഹോക്കി ടർഫിലെ നീല നിറവുമായി ജഴ്സിയുടെ നിറം ഇടകലരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഈ മാറ്റം. അന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ ഈ വിഷയം വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും, മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ജഴ്സിയുടെ നിറം മാറ്റിയതിന് ഡയറക്ടർ ജനറൽ സി.ഡി.ആർ ആർ.കെ. ശ്രീവാസ്തവയുടെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങളെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്തോനേഷ്യയെ 13-1 എന്ന സ്കോറിന് പുരുഷ ടീം തകർത്തപ്പോൾ, വനിതാ ടീം 19-0 എന്ന റെക്കോർഡ് സ്കോറിന് ഉസ്ബെക്കിസ്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഗംഭീര വിജയങ്ങളുടെ ശോഭ കെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാവി ജഴ്സി വിവാദം വീണ്ടും കായിക ലോകത്ത് തലപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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