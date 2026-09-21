ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് മൂന്നാം വെള്ളി, 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീമിന് മെഡൽ

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് മൂന്നാം വെള്ളി, 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീമിന് മെഡൽtext_fields
നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും മെഡൽ നേട്ടം. പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘം വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വെള്ളി മെഡലാണിത്. ടേബിൾ ടെന്നീസ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ പാകിസ്താനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചതും മൂന്നാം ദിനത്തിലെ പ്രധാന നേട്ടമായി.
രുദ്രാങ്ക്ശ് പാട്ടീൽ, ഹിമാംശു ധില്ലൺ, പാർഥ് മാനെ എന്നിവരടങ്ങിയ ടീമാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ വെടിവെച്ചിട്ടത്. ഫൈനലിൽ ആകെ 1890.1 പോയിന്റ് നേടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ത്രയം രണ്ടാമതെത്തിയത്. 1899 പോയിന്റുകൾ നേടിയ ചൈനീസ് ടീം ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണ്ണം സ്വന്തമാക്കി. വ്യക്തിഗത ഇനത്തിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്. 631.8 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ രുദ്രാങ്ക്ശ് പാട്ടീലും, 630 പോയിന്റുമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഹിമാംശു ധില്ലണും പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വ്യക്തിഗത ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.
എന്നാൽ, 628.3 പോയിന്റ് നേടിയ പാർഥ് മാനെ 11-ാം സ്ഥാനത്തായതിനാൽ ഫൈനലിൽ ഇടം നേടാനായില്ല. ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ പാകിസ്താനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യവനിതാ ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ അയൽക്കാരായ പാകിസ്താനെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ വിജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത് (3-0). ഇന്ത്യൻ താരം ശ്രീജ അകുല പാകിസ്താന്റെ ഫാത്തിമയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് (11-4, 11-4, 11-5) അനായാസം പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിന് കരുത്തേകി. ഈ ആധികാരിക വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ടൂർണമെന്റിന്റെ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറി. എം.എം.എയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുചിക തരിയാൽ ഇതിനകം തന്നെ രാജ്യത്തിനായി ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കബഡി മത്സരങ്ങൾക്കും ഇന്ന് തുടക്കമാകും.
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