മലേഷ്യയെ തകർത്തെറിഞ്ഞു; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണത്തിളക്കം

മലേഷ്യയെ തകർത്തെറിഞ്ഞു; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണത്തിളക്കംtext_fields
ഐച്ചി-നഗോയ: 2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വർണം. ഫൈനലിൽ മലേഷ്യയെ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് (5-1) തകർത്താണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം കിരീടം നിലനിർത്തിയത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കിയിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നത്. ഈ സുവർണ്ണ നേട്ടത്തോടെ 2028-ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയും ഇന്ത്യ ഉറപ്പാക്കി.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഹോക്കി സ്വർണമാണിത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകൾ ഒരേ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്. ഫൈനലിൽ ചൈനയെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ 44 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.
സെമി ഫൈനലിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്താനെ 4-3 എന്ന സ്കോറിന് മറികടന്നാണ് ഹർമൻപ്രീത് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം കലാശപ്പോരിനിറങ്ങിയത്. ഫൈനലിന്റെ ആദ്യ ക്വാർട്ടറിൽ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗിലൂടെ ഇന്ത്യ ലീഡെടുത്തു. പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെയായിരുന്നു ഈ ഗോൾ. എന്നാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മലേഷ്യ തിരിച്ചടിച്ചു.
തുടർന്ന് രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തി. ഷിലാനന്ദ് ലക്രയുടെ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ ജുഗ്രാജ് ഗോളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ലഭിച്ച മറ്റൊരു പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ പന്ത് പോസ്റ്റിനരികിൽ നിന്ന മലേഷ്യൻ താരത്തിന്റെ ദേഹത്ത് തട്ടിയതിന് അമ്പയർ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് വിധിച്ചു. കിക്കെടുത്ത ഹാർദിക് സിംഗ് അനായാസം പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ 3-1 ന് മുന്നിലായി.
നാലാം ക്വാർട്ടറിൽ ഷിലാനന്ദ് ലക്രയും ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീതും (ഡ്രാഗ് ഫ്ലിക്കിലൂടെ തന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ) ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ഇന്ത്യ 5-1 എന്ന ആധികാരിക ജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഹോക്കിയിലെ വിജയത്തോടെ നഗോയ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണനേട്ടം 21 ആയി. മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്താനെ മറികടന്ന് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
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