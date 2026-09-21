ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ചാം മെഡൽ; ഹിമാംശുവിന് വെള്ളിയും രുദ്രാങ്ക്ശിന് വെങ്കലവും

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ചാം മെഡൽ; ഹിമാംശുവിന് വെള്ളിയും രുദ്രാങ്ക്ശിന് വെങ്കലവുംtext_fields
നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ. പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹിമാംശു ധില്ലൺ വെള്ളി മെഡലും രുദ്രാങ്ക്ശ് പാട്ടീൽ വെങ്കല മെഡലും സ്വന്തമാക്കി. ഒരേ ഇനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്.
വാശിയേറിയ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ 252.4 പോയിന്റ് നേടിയാണ് ഹിമാംശു വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചത്. ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടർന്ന ശേഷമാണ് രുദ്രാങ്ക്ശ് പാട്ടീൽ 230.9 പോയിന്റോടെ വെങ്കല മെഡലിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയത്. മത്സരത്തിൽ 254.2 പോയിന്റോടെ സ്വന്തം ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ് തകർത്ത ചൈനയുടെ ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ ഷെങ് ലീഹോയ്ക്കാണ് സ്വർണ്ണം.
ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിലും ഹിമാംശുവും രുദ്രാങ്ക്ശും അടങ്ങിയ സംഘം ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. പാർഥ് മാനെ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ടീം ഇനത്തിലെ നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിലും മെഡൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത് താരങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരമായി.
ഈ വിജയത്തോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇന്ത്യ നേടുന്ന ആകെ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിലും വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ ഇളവേണിൽ വാളറിവനും ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.
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