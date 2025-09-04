Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 5:57 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 5:57 PM IST

    ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ്;​ യു.എ.ഇ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    17 അംഗ ടീമിൽ മലയാളിയും
    ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ്;​ യു.എ.ഇ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    അലിഷാൻ ശറഫു

    ദുബൈ: അബൂദബിയിലും ദുബൈയിലുമായി അരങ്ങേറുന്ന ഏഷ്യകപ്പ്​2025 ക്രിക്കറ്റ്​ ടൂർണമെന്‍റിനുള്ള യു.എ.ഇ 17അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓപണിങ്​ ബാറ്റ്​സ്മാൻ മുഹമ്മദ്​ വസീമാണ്​ ടീം ക്യാപ്​റ്റൻ. കണ്ണൂർ മാട്ടൂൽ സ്വദേശിയായ അലിഷാൻ ശറഫു ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഇന്ത്യ, ഒമാൻ, പാകിസ്താൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾകൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ്​ എ യിലാണ് യു.എ.ഇ മാറ്റുരക്കുന്നത്​. സെപ്​റ്റംബർ 10ന്​ ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെയാണ്​ യു.എ.ഇയുടെ ആദ്യമൽസരം. സെഎ്​റ്റംബർ 15ന്​ അബൂദബി സായിദ്​ സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ ഒമാനെതിരെയും 17ന്​ ദുബൈയിൽ പാകിസ്താനെതിരെയും ഏറ്റുമുട്ടും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും മികച്ച രണ്ട്​ ടീമുകൾ വീതമാണ്​ സൂപ്പർ ഫോർ മൽസരങ്ങളിലേക്ക്​ യോഗ്യത നേടുക. സൂപ്പർ ഫോർ മൽസരങ്ങൾ സെപ്​റ്റംബർ 21ന്​ ആരംഭിക്കും.

    മുഹമ്മദ്​ വസീമിനും അലിഷാൻ ഷറഫുവിനും പുറമെ, ആര്യൻ ഷർമ(വികറ്റ്​ കീപ്പർ), ആസിഫ്​ ഖാൻ, ധ്രുവ്​ പരാഷർ, എതൻ ഡിസൂസ, ഹൈദർ അലി, ഹർഷിത്​ കൗഷിക്​, ജുനൈദ്​ സിദ്ദീഖ്​, മതിഉല്ല ഖാൻ, മുഹമ്മദ്​ ഫാറൂഖ്​, മുഹമ്മദ്​ ജവാദുല്ല, മുഹമ്മദ്​ സുഹൈബ്​, രാഹുൽ ചോപ്ര, റോഹിദ്​ ഖാൻ, സിംറജീത്​ സിങ്​, സഗീർ ഖാൻ എന്നിവരാണ്​ മറ്റ്​ ടീമംഗങ്ങൾ. ​

    ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി 20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ്​ യു.എ.ഇ ഏഷ്യകപ്പിന്​ ഇറങ്ങുന്നത്​. മേയ്​ അവസാനത്തിൽ ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ട്വന്റി 20 മൽസരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയായയിരുന്നു നേട്ടം. അവസാന മൽസരത്തിൽ 47 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 68 റൺസെടുത്ത അലിഷാൻ ഷറഫു മൽസരത്തിലെ പ്ലയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു. 15ാം വയസുമുതൽ യു.എ.ഇക്ക്​ വേണ്ടി അണ്ടർ 19ടീമിൽ അലിഷാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്​. 17ാം വയസിൽ ട്വന്‍റി20 യു.എ.ഇ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചു. 18ാം വയസിൽ ഏകദിന ടീമിലും കളിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങി. ദേശീയ ടീമിൽ നാലഞ്ച്​ വർഷമായി കളിക്കുന്നുണ്ട്​. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്​സിന്‍റെ ബലത്തിൽ കൂടിയാണ്​​ മലയാളി താരം യു.എ.ഇക്ക്​ വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്​.



