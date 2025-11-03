Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:56 AM IST

    അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ‘സന്തോഷം’; ഓർമകളിൽ വീണ്ടും പന്തുരുണ്ടു

    അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ 'സന്തോഷം'; ഓർമകളിൽ വീണ്ടും പന്തുരുണ്ടു
     കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി കി​രീ​ടം നേ​ടി ത​ന്ന ടീ​മി​നെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, മി​ത്ര​ൻ, വി​ക്ട​ർ മ​ഞ്ഞി​ല, ഇ​ട്ടി​മാ​ത്യു, സേ​വ്യർ പ​യ​സ്, ജി. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ ർ, ബ്ലെ​സി ജോ​ർ​ജ്, പ്ര​സ​ന്ന​ൻ, കെ.​പി. വി​ല്യം​സ് എ​ന്നി​വ​ർ

    മ​ല​പ്പു​റം: ​1973 ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴ് കേ​ര​ളം ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ‘​സ​​ന്തോ​ഷ‘​ദി​ന​മാ​ണ്. അ​ന്നാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി സ​ന്തോ​ഷ് ​ട്രോ​ഫി കി​രീ​ടം ചൂ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്നും നി​ത്യ​യൗ​വ​ന​മാ​ണ് ആ ​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്. 50 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് 50,000ത്തി​ല​ധി​കം കാ​ണി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ശ​ക്ത​രാ​യ റെ​യി​ൽ​വേ​യ്സി​നെ ത​റ പ​റ്റി​ച്ചാ​ണ് കേ​ര​ളം ആ​ദ്യ സ​​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി​യി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട​ത്. മു​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ താ​രം സൈ​മ​ണ്‍ സു​ന്ദ​ര്‍രാ​ജി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ന്ന് കേ​ര​ളം അ​ഭി​മാ​ന​നേ​ട്ടം ​വ​ല​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​ന്ന​ത്തെ 26 അം​ഗ ടീ​മി​ൽ 12 പേ​ർ ഈ ​ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ട പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന 14 താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ജീ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്പേ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കാ​യി​ക വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​നു​മോ​ദ​നം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് എ​ത്തി. ഇ​തി​നി​ടെ മ​ല​പ്പു​റം പ്ര​സ് ക്ല​ബി​ന്റെ മീ​റ്റ് ദി ​പ്ര​സി​ൽ ത്ര​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​വ​ർ വീ​ണ്ടും അ​യ​വി​റ​ക്കി. വി​ക്ട​ർ മ​ഞ്ഞി​ല, ജി. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, ഇ​ട്ടി മാ​ത്യു, മി​ത്ര​ൻ, പി.​പി. പ്ര​സ​ന്ന​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ബ്ലാ​സി ജോ​ർ​ജ്, കെ.​പി. വി​ല്യം​സ്, സേ​വ്യ​ർ പ​യ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തി സ​ന്തോ​ഷ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

    മ​നം തു​റ​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് ഒ​രോ താ​ര​ങ്ങ​ളും പ​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങി. ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​തൊ​രു വ​ലി​യ ച​രി​ത്ര​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​രു​തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ മു​ന്നേ​റ്റ താ​ര​മാ​യി​രു​ന്ന സേ​വ്യ​ർ പ​യ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. അ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഒ​ട്ടും ഫേ​വ​റി​റ്റു​ക​ൾ അ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ ടീ​മു​ക​ളോ​ട് പൊ​രു​തി മു​ന്നേ​റി​യാ​ണ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​തെ​ന്നും സേ​വ്യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​മാ​യാ​ണ് താ​ൻ കേ​ര​ള ടീ​മി​ലെ ഗോ​ളി​യാ​യ​തെ​ന്ന് ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ജി. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് വേ​ണ്ടി ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​രാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ന്നും കി​രീ​ട നേ​ട്ടം ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​രു​ത്താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ധ്യ​നി​ര താ​ര​മാ​യി​രു​ന്ന പി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

