Madhyamam
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:53 PM IST

    സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിൽ കന്നിക്കിരീടം നേടി അൽകാരസ്; സിന്നർ മൽസരത്തിനിടെ പിൻമാറി

    സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പണിൽ കന്നിക്കിരീടം നേടി അൽകാരസ്; സിന്നർ മൽസരത്തിനിടെ പിൻമാറി
    സിൻസിനാറ്റി ഓപൺ കിരീടവുമായി കാ​ർലോസ് അൽകാരസ്

    ലോക രണ്ടാം നമ്പർതാരം കാർലോസ് അൽകാരസ് സിൻസിനാറ്റി ഓപൺ 2025 ടെന്നിസ് കിരീട വിജയിയായി. ആദ്യമായാണ് അൽകാരസ് സിൻസിനാറ്റി ഓപ്പൺ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടുന്നത്.

    കളിയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ആദ്യ സെറ്റിൽ 5-0 ന് അൽകാരസ് മുന്നിട്ട് നി​ൽക്കെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം സിന്നർ മൽസരത്തിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. കളി തുടങ്ങിയതു മുതൽ സിന്നർ ക്ഷീണിതനായാണ് കാണപ്പെട്ടത്. തുടക്കത്തിലേ ഡബ്ൾ ഫോൾട്ടുകളും സ്വതസിദ്ധമായ തന്റെ ബാക് ഹാൻഡുകളും കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സിന്നർ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. മറുവശത്ത് വർധിത വീര്യത്തോടെയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് താരം അൽകാരസി​െൻറ പ്രകടനം.

    ഇതോടെ ഇരുതാരങ്ങളുടെയും നേരിട്ടുള്ള മൽസരത്തിലെ വിജയങ്ങൾ അൽകാരസ് 9 സിന്നർ 5 എന്ന നിലയിലായി. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ​ൈഫനൽ കാണികൾ ഏറെ ആവേ​ശത്തോടെയാണ് കാത്തിരുന്നത് കാരണം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ യാനിക് സിന്നറെ തോൽപിച്ച് അൽകാരസ് കിരീടമണിഞ്ഞു. തുടർന്ന് വിംബിൾഡണിൽ സിന്നർ അൽകാരസിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി കിരീടമണിയുകയായിരുന്നു. മൂന്നാം ഫൈനലിലും ​ഇരുവരുമെത്തുമ്പോൾ കായികലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മൽസരമായിരുന്നു.

    പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം മുതൽ സുഖമില്ലായിരുന്നെന്നും രാത്രിയോടെ ശരിയാകുമെന്നുകരുതിയെങ്കിലും മൽസരം തുടരാനാവാത്ത വിധം ക്ഷീണിതനായതിനാലാണ് പിൻവാങ്ങിയതെന്നും, യു.എസ് ഓപണിനായി വിശ്രമം അനിവാര്യമാണെന്നും മൽസരശേഷം സിന്ന​ർ തന്റെ ആരാധകരോട് പറഞ്ഞു. യു.എസ് ഓപണിനായി അൽകാരസിനും ടീമിനും ആശംസകളുമറിയിച്ചു. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിലാണ് യു.എസ് ഓപൺ നടക്കുക.

    TAGS:tennis newscarlos alcarazJannik Sinner
