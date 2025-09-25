Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Posted On
    25 Sept 2025 7:04 AM IST
    Updated On
    25 Sept 2025 7:04 AM IST

    സ്കൂൾ കായികമേള; താൽക്കാലിക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഒരുക്കും

    ജ​ർ​മ​ൻ ഹാ​ങ്ങ​ർ പ​ന്ത​ലി​ൽ കാ​യി​ക​മ​ത്സ​രം കേരളത്തിൽ ആ​ദ്യം
    സ്കൂൾ കായികമേള; താൽക്കാലിക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഒരുക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജ​ർ​മ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ൽ ഊ​ന്നി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ജ​ർ​മ​ൻ ഹാ​ങ്ങ​ർ പ​ന്ത​ലി​നു​ള്ളി​ൽ കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ട്രാ​ക്ക് മാ​ത്രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്‍റെ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​ള്ള ജ​ർ​മ​ൻ ഹാ​ങ്ങ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ രൂ​പ​രേ​ഖ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ഗെ​യിം​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ബോ​ക്സി​ങ്, യോ​ഗ, റ​സ്‍ലി​ങ്, ജൂ​ഡോ, തൈ​ക്വോ​ണ്ടോ, വെ​യി​റ്റ് ലി​ഫ്റ്റി​ങ്, ഖോ-​ഖോ, ക​രാ​ട്ടെ, ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ക. ഗാ​ല​റി, വി.​ഐ.​പി പ​വ​ലി​യ​ൻ, മീ​ഡി​യ പ​വ​ലി​യ​ൻ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റൂം ​എ​ന്നി​വ​യ​ുമുണ്ടാ​കും. സ​മീ​പ​ത്താ​യി വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര ട്രാ​ക്കും വാം ​അ​പ്പ് ഏ​രി​യ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കും.

    ജ​ർ​മ​ൻ ഹാ​ങ്ങ​ർ പ​ന്ത​ലു​ക​ളി​ൽ ചൂ​ട് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി എ.​സി​യാ​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​വും അ​ടു​ത്തി​ടെ പ​മ്പ​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​വും ജ​ർ​മ​ൻ ഹാ​ങ്ങ​ർ പ​ന്ത​ലി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    TAGS:indoor stadiumSports NewsSchool Sports Fest
