Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightകായിക ഇന്ത്യക്ക്...
    Sports
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 7:49 AM IST

    കായിക ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനവർഷം

    text_fields
    bookmark_border
    കായിക ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനവർഷം
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​നി​യു​മേ​റെ മു​ന്നേ​റാ​ൻ ഊ​ർ​ജ​വും ആ​വേ​ശ​വും ബാ​ക്കി​യേ​റെ ന​ൽ​കി ഒ​രു കാ​യി​ക വ​ർ​ഷം കൂ​ടി പ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്നു. വ​നി​ത​ക​ൾ ലോ​ക​കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി​യി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ടും ക്രി​ക്ക​റ്റ് പു​തു​ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​റി​ച്ച വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ്, ടെ​ന്നി​സ്, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ തു​ട​ങ്ങി ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഇ​ന്ത്യ കു​റി​ച്ച​ത് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. ട്രാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തു​ദൂ​രം ന​ൽ​കി​യ നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര 90 മീ​റ്റ​ർ ക​ട​മ്പ ക​ട​ന്ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മി​ക​വി​ന്റെ മ​ഹാ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​യ​ത്.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ- വി​രാ​ട് കോ​ഹ്‍ലി വെ​റ്റ​റ​ൻ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ൽ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ ത​ക​ർ​ത്തു​വി​ട്ട് നാ​ലാം ഐ.​സി.​സി കി​രീ​ട​മാ​യി​രു​ന്നു ടീം ​ഇ​ന്ത്യ മാ​റോ​ടു​ചേ​ർ​ത്ത​ത്. 2013ൽ ​എം.​എ​സ്. ധോ​ണി​യു​ടെ നാ​യ​ക​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഇ​തേ കി​രീ​ടം രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട ടീ​മി​ന് ഇ​ര​ട്ടി​മ​ധു​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വി​ജ​യം.

    ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ 18 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ​രാ​ധ​ക​രേ​റെ​യു​ള്ള ടീ​മാ​യി വി​ല​സു​ന്ന കോ​ഹ്‍ലി​യു​ടെ ആ​ർ.​സി.​ബി​ക്ക് ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ടം ല​ഭി​ച്ച​തും ചേ​ർ​ത്തു​പ​റ​യാ​വു​ന്ന മ​റ്റൊ​ന്ന്. 2008ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു​മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം കി​രീ​ട​ത്തി​ന​രി​കെ​യെ​ത്തി​യ ടീം ​അ​വ​സാ​നം പ​ഞ്ചാ​ബ് കി​ങ്സി​നെ വീ​ഴ്ത്തി അ​ത് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഏ​ഷ്യ ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഒ​മ്പ​താം ത​വ​ണ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​താ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റൊ​രു വി​ശേ​ഷം. ബ​ദ്ധ​വൈ​രി​ക​ളാ​യ പാ​കി​സ്താ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഫൈ​ന​ലി​ൽ ടീം ​മു​ട്ടു​കു​ത്തി​ച്ച​ത്.

    വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഹ​ർ​മ​​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റും കൂ​ട്ട​രും ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ടം ഉ​യ​ർ​ത്തി ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റൊ​രു വി​ശേ​ഷം. അ​ര​നൂ​റ്റാ​​ണ്ടോ​ളം നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നു ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ടം വ​നി​ത​ക​ളെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ഏ​റെ​യാ​യി അ​ക​ന്നു​നി​ന്ന 90 മീ​റ്റ​ർ ക​ട​മ്പ ദോ​ഹ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ലാ​യി​രു​ന്നു ചോ​പ്ര പി​ന്നി​ട്ട​ത് -90.23 മീ​റ്റ​ർ. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു ശ്രീ​ക​ണ്ഠീ​ര​വ മൈ​താ​ന​ത്ത് നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര ക്ലാ​സി​ക് ന​ട​ത്തി​യും താ​രം ഹീ​റോ ആ​യി.

    ദി​വ്യ ദേ​ശ്മു​ഖ് എ​ന്ന 19കാ​രി ലോ​ക ചെ​സി​ൽ ക​രു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കി​ക്ക​യ​റി​യ​തും ലോ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. ഫി​ഡെ വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ കി​രീ​ട​മു​യ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ദേ​ശ്മു​ഖ് ച​തു​രം​ഗ​ക്ക​ള​ത്തി​ലെ റാ​ണി​യാ​യ​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് താ​രം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ പ​ദ​വി​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ൽ പി.​വി. സി​ന്ധു പി​ന്നാ​ക്കം നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ സെ​ൻ ക​രി​യ​റി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ണി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യി. ഹോ​ക്കി​യി​ൽ ടീം ​ഇ​ന്ത്യ ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​താ​യി​രു​ന്നു സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ മ​റ്റൊ​ന്ന്. എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ടീം ​ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കി​രീ​ട​നേ​ട്ടം.

    ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ബാ​ല​ൻ ദി ​ഓ​റും ഫി​ഫ താ​ര പ​ദ​വി​യും തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ ഉ​സ്മാ​ൻ ഡെം​ബ​ലെ​യെ കൂ​ട്ടി പാ​രി​സ് സെ​ന്റ് ജെ​ർ​മ​യി​ൻ യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ക്ഷേ, ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​നേ​റെ​യി​ല്ല.

    അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സി​ൽ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത മി​ക​വു​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ന്ത്യ മെ​ഡ​ലൊ​ന്നും നേ​ടാ​തെ മ​ട​ങ്ങി.

    അ​വ​സാ​നം ദ്യോ​കോ​യും ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സ്- ജാ​നി​ക് സി​ന്ന​ർ ദ്വ​യം മാ​ത്ര​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യ ടെ​ന്നി​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പ​റ​യ​ത്ത​ക്ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യു​ടെ ‘ഗോ​ട്ട് ടൂ​ർ’ ആ​യി​രു​ന്നു രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റെ ആ​ഘോ​ഷം പ​ക​ർ​ന്ന മ​റ്റൊ​ന്ന്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും ക​ലൂ​ർ മൈ​താ​ന​ത്ത് പ​ന്തു​ത​ട്ടു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​യാ​ളി ആ​ദ്യ​മ​റി​ഞ്ഞ വാ​ർ​ത്ത​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കാ​ൽ​പ​ന്തി​ന്റെ ന​ഗ​ര​മാ​യ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യു​ടെ മ​ട​ക്കം. കൂ​ടെ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ടീ​മി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​മു​ണ്ടാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballCricket NewsSports NewsYear Ender 2025
    News Summary - A proud year for sports India
    Similar News
    Next Story
    X