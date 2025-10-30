Begin typing your search above and press return to search.
    ഗെ​യിം​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാം​സ്കാ​രി​ക വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി

    ഗെ​യിം​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാം​സ്കാ​രി​ക വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി
    ഗെ​യിം​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ റാ​സ് ഹ​യ്യാ​ൻ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​വ​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം റാ​സ് ഹ​യ്യാ​ൻ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി.

    വി​വ​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​റം​സാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക​വും നാ​ഗ​രി​ക​വു​മാ​യ വി​നി​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​വി​ധ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം, സ​ഹി​ഷ്ണു​ത എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    കാ​യി​ക​രം​ഗം ഇ​ന്ന് മാ​നു​ഷി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന പാ​ല​മാ​ണെ​ന്നും സൗ​ഹൃ​ദം, സ​മാ​ധാ​നം, പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

