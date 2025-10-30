ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധി സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് സാംസ്കാരിക വിരുന്നൊരുക്കിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധി സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് വിവര മന്ത്രാലയം റാസ് ഹയ്യാൻ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജിൽ സാംസ്കാരിക വിരുന്നൊരുക്കി.
വിവര മന്ത്രി ഡോ. റംസാൻ ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ നുഐമി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരികവും നാഗരികവുമായ വിനിമയത്തിനുള്ള വേദിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബഹ്റൈന്റെ സമർപ്പണമാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് ഡോ. അൽ നുഐമി പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹൃദം, സഹവർത്തിത്വം, സഹിഷ്ണുത എന്നിവയുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയുടെ നിർദേശങ്ങളും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.
കായികരംഗം ഇന്ന് മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന പാലമാണെന്നും സൗഹൃദം, സമാധാനം, പരസ്പര ധാരണ എന്നിവയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വേദിയാണെന്നും മന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register