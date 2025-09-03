Begin typing your search above and press return to search.
    യൂറോപ്പിൽ മണികിലുക്കം

    • 475 ദ​ശ​ല​ക്ഷം പൗ​ണ്ടി​ല​ധി​കം ഇ​റ​ക്കി ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്
    • 2025 ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ജാ​ല​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന 10 ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ലു​ക​ൾ
    യൂറോപ്പിൽ മണികിലുക്കം
    വി​ല​പേ​ശ​ലു​ക​ളും നാ​ട​കീ​യ​ത​ക​ളും ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പു​തി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ള​ല്ല. നോ​ട്ട​മി​ട്ട താ​ര​ത്തെ കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ എ​ന്തി​നും ത​യാ​റാ​യ​വ​ർ, മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ കൈ​മു​ത​ലാ​ക്കി സ്വ​ന്തം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യം ഒ​ന്നു​മാ​ത്രം. സീ​സ​ണി​ന് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ലു​ള്ള ടീ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. എ​ന്ത് വി​ല കൊ​ടു​ത്തും വി​ജ​യ​കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട​ണം.

    ക​ളി മൈ​താ​ന​ത്ത് മാ​ന്ത്രി​ക ചു​വ​ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ പ​ട​യും പ​ട​ക്കോ​പ്പു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ഒ​രോ ടീ​മു​ക​ളും എ​ഴു​ന്ന​ള്ളു​ന്ന​ത്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യ ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലും ഒ​ന്നാ​മ​ത്. 475 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് ഈ ​സ​മ്മ​റി​ൽ മാ​ത്രം ടീം ​ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. സ​മ്മ​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മൂ​ന്ന് ഡീ​ലു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യ​തും ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ത​ന്നെ.

    അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വി​ൻ​ഡോ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ റെ​ക്കോ​ഡ് തു​ക​ക്ക് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ഇ​സാ​ക്കി​നെ ആ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ന്യൂ​കാ​സി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ൽ നി​ന്നും താ​ര​ത്തെ റാ​ഞ്ചാ​ൻ ചെ​ല​വി​ട്ട​ത് 125 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ട്. 116 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ട് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ത​ന്നെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ ഫ്ലോ​റി​യ​ൻ വി​ർ​ട്സ് ആ​ണ് പ​ട്ടി​ക‍യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തു​ള്ള​ത്. ബ​യ​ർ ലെ​വ​ർ​കൂ​സ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​ജ​ർ​മ​ൻ​താ​രം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    79 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ട് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ഫ്രാ​ങ്ക്ഫ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് എ​കി​ടി​കെ​യെ​യും ചെ​ങ്കു​പ്പാ​യ​ക്കാ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ലീ​ഗി​ൽ താ​ളം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പാ​ടു​പെ​ട്ട മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡാ​ണ് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പ​ണ​മെ​റി​ഞ്ഞ മ​റ്റൊ​രു ടീം. 200 ​മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​ന് മൂ​ന്നു കി​ട​യ​റ്റ മു​ന്നേ​റ്റ​ക്കാ​രെ അ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് പു​തു സീ​സ​ണി​ന് ചെ​കു​ത്താ​ൻ​മാ​ർ കോ​പ്പു​കൂ​ട്ടി​യ​ത്. 73 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​നാ​ണ് അ​വ​ർ ബെ​ഞ്ച​മി​ൻ സെ​സ്കോ​യെ ഓ​ൾ​ഡ് ട്രാ​ഫോ​ർ​ഡി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഒ​പ്പം, 71 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​ന് ബ്ര​യാ​ൻ ബ്യൂ​മോ​യെ​യും.

    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ക്ല​ബാ​യ നാ​പ്പോ​ളി​യി​ൽ നി​ന്നും നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ താ​രം വി​ക്ട​ർ ഒ​സി​മ​നെ സൈ​ൻ ചെ​യ്യാ​നാ​യി ഗാ​ല​റ്റ്സ​റാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച 64.8 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ആ​റാ​മ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന തു​ക. 64 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​ന് സ്റ്റ​ട്ട്ഗാ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ന്യൂ​കാ​സി​ലി​ന്‍റെ ത​ട്ട​ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ നി​ക്ക് വോ​ൾ​ട്ട്മേ​ഡും മാ​ത്യൂ​സ് കു​ഞ്ഞ​ക്കാ​യി യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ചെ​ല​വി​ട്ട 62 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടു​മാ​ണ് ഏ​ഴും എ​ട്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ. ലി​വ​ർ​പൂ​ളി​ൽ നി​ന്നും 60.5 മി​ല്യ​ൺ ചെ​ല​വി​ട്ട് ബ​യേ​ൺ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ മു​ന്ന​റ്റ​താ​രം ലൂ​യി​സ് ഡ​യ​സും. 60 മി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​ന് ആ​ഴ്സ​ന​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്സി​ലെ​ത്തി​ച്ച എ​ബെ​റെ​ച്ചി എ​സെ​യെ​യും ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:sportstransfer markettransfer windowLiverpool
