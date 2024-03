‘ഹലീം’ ഫ്രീയായി നൽകി ഹോട്ടൽ; ആൾക്കൂട്ടം ഇരച്ചെത്തി, ഒടുവിൽ ലാത്തിച്ചാർജ് -VIDEO

ഹൈദരാബാദ്: രുചിയുടെ കപ്പലേറി വന്ന ഭക്ഷ്യവിഭവമാണ് ഹലീം. ഇറച്ചിയും ധാന്യങ്ങളും നെയ്യും മുഖ്യചേരുവകളായ കൊതിയൂറുന്ന ‘ഹൈദരാബാദി ഹലീം’ ഭക്ഷണപ്രിയരുടെ ഇഷ്ട വിഭവമാണ്. ഇത് ഫ്രീയായി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടാലോ? അതും ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലിൽ! പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ തിക്കിത്തിരക്കി എത്തി. റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്കായി. ഒടുവിൽ പൊലീസ് എത്തി ലാത്തിവീശിയാണ് ആളുകളെ ഓടിച്ചത്.

Hyderabad eatery's free Haleem offer for the first Roza causes chaos as hundreds gather, prompting mild police intervention due to a traffic jam. pic.twitter.com/Uzm1KlUv2o