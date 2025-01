17 ഇംഗ്ലീഷ്, 26 മലയാളം!; 2024ൽ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് വി.ഡി. സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കും നിരന്തര യാത്രകൾക്കും ഇടയിൽ നോവലുകളും കഥകളും ലേഖന സമാഹാരങ്ങളും അടക്കം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ വായിച്ചത് 43 പുസ്തകങ്ങൾ. ഇതിൽ 17 എണ്ണം ഇഗ്ലീഷും 26 എണ്ണം മലയാളവുമാണ്. പുതിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ നിർദേശിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും വായനാ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം കൂടിയാണിത് എന്ന കുറിപ്പോടെ സതീശൻ തന്നെയാണ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടത്.

‘ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ എന്നിവ പതിവ് തിരക്ക് വല്ലാതെയങ്ങ് കൂട്ടി. തിരക്കുകള്‍ക്കിടയിലും കുറെ നല്ല പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കാനായത് സന്തോഷവും ഊര്‍ജ്ജവും നല്‍കി. പതിവു പോലെ 2024ല്‍ ഞാന്‍ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കള്‍, സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍, വായനക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് പുതിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും വായനാ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം കൂടിയാണിത്.

ഓരോ പുസ്തകവും വഴിയിലെ തണലും വഴികാട്ടിയുമാണ്. സുന്ദരവും ഗംഭീരവുമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ നല്‍കിയ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് നന്ദി’ -ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ:

1. Doughnut Economics: Kate Raworth

2. A Dictator Calls: Ismail Kadar

3. Chronicle of an Hour and a Half: Saharu Nusaiba Kannanari

4. An Incomplete Life: Vijaypat Singhania

5. Until August: Gabriel Garcia Marquez

6. On Being Indian: Amit Chaudhuri

7. H-Pop: The Secretive World of Hindutva Pop Stars: Kunal Purohit

8. 10 Judgements That Changed India: Zia Mod

9. Knife: Meditations After an Attempted Murder:Salman Rushdie

10. Making Sense of Chaos: A Better Economics for a Better World: J. Doyne Farmer

11.Technofeudalism: What Killed Capitalism: Yanis Varoufakis

12. The ONE Thing: Gary W. Keller and Jay Papasan

13. The Covenant of Water: Abraham Verghese

14. Backstage Climate: The Science and Politics Behind Climate Change: Rajan Mehta

15. Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI: Yuval Noah Harari

16. Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now: Jaron Lanier

17. Orbital: Samantha Harvey

18. കമ്മ്യൂണിസം പച്ചയും കത്തിയും: ജി.യദുകുല കുമാര്‍

19. അരുള്‍: സി.വി.ബാലകൃഷ്ണന്‍

20. ജ്ഞാനഭാരം: ഇ. സന്തോഷ്‌കുമാര്‍.

21. സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും: ഉറൂബ്

22. കഞ്ചാവ്: ലിജീഷ് കുമാര്‍.

23. മണല്‍ ജീവികള്‍: ജി.ആര്‍ ഇന്ദുഗോപന്‍

24. രാമവാര്യരുടെ ഓര്‍മ പുസ്തകം: ഡോ. കല്‍പ്പറ്റ ബാലകൃഷ്ണന്‍

25. പാമ്പാട്ടിച്ചിന്ത്: ഡോ. ഗീതാ സുരാജ്

26. മരങ്ങളായി നിന്നതും: ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണന്‍

27. വഴിവിട്ട യാത്രകള്‍: വെങ്കിടേഷ് രാമകൃഷ്ണന്‍

28. കോവാലകളുടെ നാട്ടില്‍: ലതകോലോത്ത്

29. വൈക്കത്തെ ഗാന്ധിജിയും അംബേദ്ക്കറും: ബോബി തോമസ്

30. ഉദയംപേരൂര്‍ സൂനഹദോസിന്റെ കാനോനകള്‍: ഡോ. പ്രീമൂസ് പെരിഞ്ചേരി

31. ചരിത്രത്തെ അഗാധമാക്കിയ ഗുരു: കെ.പി അപ്പന്‍

32. ചെങ്കല്‍ചൂളയിലെ എന്റെ ജീവിതം: ധനുജകുമാരി എസ്.

33. ആന്‍മരിയ പ്രണയത്തിന്റെ മേല്‍വിലാസം: രവിവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍

34. വൈറ്റ് കോട്ട് ജംഗ്ഷന്‍: ഡോ. എസ്.എസ് ലാല്‍

35. ജ്ഞാനസ്നാനം: സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍

36. ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം: സുധാ മേനോന്‍

37. ആത്രേയകം: രാജശ്രീ. ആര്‍.

38. എന്റെ വീക്ഷണം എന്റെ നിരീക്ഷണം: ഡോ. ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍

39. മരണവംശം: പി.വി. ഷാജികുമാര്‍

40. ശാന്ത: സജില്‍ ശ്രീധര്‍

41. Journalist: മാധ്യമം ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് യൂണിയന്‍

42. സ്നോ ലോട്ടസ്: സോണിയാ ചെറിയാന്‍

43. ഭീമച്ചന്‍: എന്‍.എസ് മാധവന്‍

നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.ടി. ബൽറാമും പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2024ൽ 21 പുസ്തകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വായിച്ചത്.

ബൽറാം വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ:

1. വിശുദ്ധ പാപങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ: അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ

2. കേരള ചരിത്രത്തിലെ 10 കള്ളക്കഥകൾ: എം.ജി.എസ്.നാരായണൻ

3. H-Pop: The Secretive World of Hindutva Pop Stars by Kunal Purohit

4. ആനോ: ജി.ആർ.ഇന്ദുഗോപൻ

5. ഏഴാം ഭ്രാന്തൻ: ആൻഷൈൻ തോമസ്

6. മുഖം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ: ഡോ.അരുൺ കരിപ്പാൽ

7. ഭേദ: അഖില നായക്

8. റാം c/o ആനന്ദി: അഖിൽ പി. ധർമ്മജൻ

9. Price of the Modi Years by Aakar Patel

10. Road Walker: A few miles on the Bharat Jodo Yatra by Dilip D’Souza

11. റാമല്ല ഞാൻ കണ്ടു: മുരീദ് ബർഗൂതി

12. മഴയുടെ ആത്മകഥയിലെ കടൽ: പ്രദീപ് വി.ടി.

13. ദേജാവൂ: മായാ കിരൺ

14. ആരുടെ അയോധ്യ: കെ വി ഹരിഹരൻ

15. ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം: സുധ മേനോൻ

16. Nexus by Yuval Noah Harari

17. Doughnut Economics by Kate Raworth

18. മതപ്പാടുകൾ: അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ

19. ഹൃദയം തൊട്ടത്‌: ഷൗക്കത്ത്‌

20. തപോമയിയുടെ അച്ഛൻ: ഇ. സന്തോഷ്കുമാർ

21. മരണവംശം: പി.വി.ഷാജികുമാർ