ഗോൾ വല കാത്ത് ബേബി; വൈറലായി ഫേസ്ബുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ

ഗോൾ വല കാത്ത് ബേബി; വൈറലായി ഫേസ്ബുക്ക് ചിത്രങ്ങൾtext_fields
രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല കാൽപന്തും തനിക്ക് വഴങ്ങുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ ബേബി. മുമ്പ് നിരവധി തവണ തന്റെ ഫുട്ബാൾ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ബേബി പ്രതികരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എം.എ ബേബി ഫുട്ബാൾ കളിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വൈറലാവുന്നത്.
മുൻ ക്യൂബൻ പ്രസിഡന്റും വിപ്ലവ നായകനുമായ ഫിദൽ കാസ്ട്രോക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയിലാണ് എം.എ ബേബി വീണ്ടും ബൂട്ടണിഞ്ഞത്. എം.എ ബേബിക്കൊപ്പം ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസം ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയയും ഫുട്ബാൾ കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.
സോളിഡാരിറ്റി കമ്മിറ്റി ഇലവനും അംബാസഡർ ഇലവനും തമ്മിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. ക്യൂബൻ അംബാസഡർ ജുവൻ കാർലോസ് മാർസാൻ, സി.പി.എം പി.ബി അംഗം വിജു കൃഷ്ണൻ എന്നിവരും കളത്തിലിറങ്ങി. ബേബിയുടെ ഭാര്യ ബെറ്റി ബേബി ലൂയിസ് ആണ് ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചത്.
