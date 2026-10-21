റീൽസ് ചിത്രീകരണത്തിൽ മുഴുകി മാതാപിതാക്കൾ; തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി അപരിചിതൻtext_fields
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യം വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നു. കടൽത്തീരത്ത് വെച്ച് റീൽസ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ പൂർണമായും മുഴുകിയ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ അപകടകരമാം വിധം തിരമാലകൾക്ക് സമീപത്തേക്ക് ഒറ്റക്ക് വിടുകയായിരുന്നു. കരയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ച തിരമാലകളിൽ കുഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒഴുക്കിൽപ്പെടാൻ പോയ നിമിഷം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം മാത്രമാണ് ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായത്.
എക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വൈറലായ ഈ വിഡിയോ കാണികളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്നതാണ്. കുഞ്ഞ് കളിച്ച് നടക്കുമ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്കോ ഫോണോ ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ വിഡിയോ എടുക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. തിരമാലകൾ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഒഴുക്കിൽപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയായിരുന്നു. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഈ കടുത്ത അശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു അപരിചിതനായ വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിയെത്തി കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്ത് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ഈ സംഭവം പുറത്തുവന്നതോടുകൂടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കടുത്ത വിമർശനമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരെ ഉയരുന്നത്. "സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ സുരക്ഷയേക്കാൾ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ റീൽസുകൾക്കും ലൈക്കുകൾക്കും വേണ്ടി ജീവൻ കളയാൻ പോലും മടിയില്ലേ?" എന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു രംഗത്തെത്തിയത്. ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ മാതാപിതാക്കളുടെ അശ്രദ്ധയെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയോടുള്ള ഭ്രാന്തമായ ആസക്തിയെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേർ കമന്റുകൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷവും മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ വിഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങുമായി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നതായി ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല. എന്തായാലും ആ സമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്നും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നുമാണ് ഈ സംഭവം നൽകുന്ന വലിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ.