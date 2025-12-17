ഇത് ശരിക്കുള്ള ബില്ലാണോ, അതോ സാംപിളോ; ചെന്നൈ റസ്റ്റാറന്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ബില്ല് കണ്ട് ഞെട്ടി എൻ.ആർ.ഐ ബാലൻtext_fields
ചെന്നൈയിലെ റസ്റ്റാറന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ബില്ല് കണ്ട് കണ്ണുതള്ളിയിരിക്കുന്ന എൻ.ആർ.ഐ ബാലനാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിലെ സംസാര വിഷയം. 2025 ഡിസംബർ ഏഴിന് ഗീതം റസ്റ്റാറന്റിലാണ് സംഭവം. അമ്മക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു കുട്ടി. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷം ബില്ല് പേ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കുട്ടി ഞെട്ടിയത്. തുടർന്ന് തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിന് എന്തുവില വരുമെന്നും തിരയുകയാണ് കുട്ടി.
ബോബി കോൺ മഞ്ചൂരിയൻ, ബോണ്ട, ദഹി പപ്ടി, സ്പെഷ്യൽ ഫലൂദ, ഇഡ്ലി, പനീർ മസാല ദോശ, വെജ് നൂഡിൽസ് എന്നീ ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇവർ കഴിച്ചത്. ഏഴ് ഐറ്റംസിന് ഏതാണ്ട് 1502 രൂപയാണ് ചെലവായത്. ഇത്രയും കഴിച്ചിട്ടും ഇത്ര കുറച്ചു പൈസയേ ആയുള്ളൂ എന്നാണ് ആ കുഞ്ഞിക്കണ്ണുകളിലെ സംശയം. ന്യൂസിലൻഡിലാണ് ഈ കുടുംബം കഴിയുന്നത്. അവിടെ രണ്ടു മൂന്നു ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ പോലും 200 ഡോളറിലേറെ(ഏതാണ്ട് 18000 രൂപ) കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ശരിക്കുള്ള ബില്ല് തന്നെയാണോ, അതോ സാംപിളാണോ എന്നാണ് കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് വിഡിയോക്ക് കമന്റുമായി എത്തിയത്.
ഇന്ത്യക്കാരുടെ സാലറി സ്ലിപ്പിനെ കുറിച്ചും കുട്ടി ഇതുപോലൊരു വിഡിയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരു യൂസർ പ്രതികരിച്ചത്. അവന്റെ ആശ്ചര്യം തികച്ചും ന്യായമാണെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ കമന്റ്. ശരിക്ക് ഈ ബില്ല് കുറച്ചുകൂടുതലാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞത്. ന്യൂസിലൻഡിലെ ജീവിതം ചെലവേറിയതാണ്. അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. മൂന്ന് സാധനങ്ങൾക്ക് 200 ഡോളർ ബില്ല് എന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറ്റൊരാളും പറഞ്ഞു. ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ കുട്ടി ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല എന്നും കമന്റുകൾ വന്നു.
