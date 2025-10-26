ട്രംപിന്റെ നൃത്തം കണ്ട് ഞെട്ടി മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി. ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. വിമാനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഉടൻ ട്രംപ് ആവേശത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ട്രംപിന്റെ നൃത്തം കണ്ട് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു.
വൈറൽ വീഡിയോയിൽ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിന് സമീപമുള്ള വിമാനത്താവളത്തിലെ ടാർമാക്കിൽ ഡ്രമ്മിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജസ്വലമായ ചുവടുകൾ കാണുമ്പോൾ, അവിടെ സന്നിഹിതരായ ആളുകളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കാണാം.
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൈകളുയർത്തി ട്രംപിനൊത്ത് അൻവറും ചുവടുവെച്ചിരുന്നു. ട്രംപ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഇബ്രാഹിം പുഞ്ചിരിച്ചു. ട്രംപിന്റെ ശൈലി രസകരവും അനൗപചാരികവുമാണെന്ന് ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബോർണിയോ തദ്ദേശീയ ജനത, മലായ്, ചൈന, ഇന്ത്യക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മലേഷ്യയിലെ പ്രധാന വംശീയ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വർണാഭമായ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത നർത്തകർക്കൊപ്പം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണാം.
ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തശേഷം അദ്ദേഹം ജപ്പാനും ദക്ഷിണ കൊറിയയും സന്ദർശിക്കും. 2019 ന് ശേഷം ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്നിനെ കണ്ടേക്കുമെന്നും അനൗപചാരിക റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
