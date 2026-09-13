'ഖ്വാബ് ഹോ തും യാ കോയി ഹഖീഖത്ത്...'; ഡൽഹിയിൽ കിഷോർ കുമാർ ഗാനം പാടി മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സാധാരണയായി രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചകോടികൾ എന്നാൽ ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകളും ഔദ്യോഗിക പ്രസംഗങ്ങളുമാണ്. എന്നാൽ, തന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനിടെ നടന്ന ഒരു സായാഹ്ന വിരുന്നിൽ ക്ലാസിക് ബോളിവുഡ് ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം ആ അന്തരീക്ഷത്തെ തികച്ചും ആസ്വാദ്യകരമാക്കി മാറ്റി.
ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ അദ്ദേഹം, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഗാലാ ഡിന്നറിലാണ് സദസ്സിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ചത്. 'തീൻ ദേവിയാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ, കിഷോർ കുമാർ അനശ്വരമാക്കിയ 1965-ലെ പ്രശസ്തമായ പ്രണയഗാനം "ഖ്വാബ് ഹോ തും യാ കോയി ഹഖീഖത്ത്" ആണ് അദ്ദേഹം പാടിയത്. പിയാനോയുടെ അകമ്പടിയോടെ എസ്.ഡി. ബർമൻ ഈണം പകർന്ന് മജ്റൂഹ് സുൽത്താൻപുരി രചിച്ച ഈ ഗാനം അദ്ദേഹം ആലപിച്ചപ്പോൾ സദസ്സ് അത് ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു. ഇതോടെ നയതന്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും നിറഞ്ഞ ആ വേദി ഊഷ്മളമായൊരു സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന്റെ വേദിയായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാല സാംസ്കാരിക-സംഗീത ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രങ്ങളോടും പഴയകാല ഗാനങ്ങളോടും തനിക്കുള്ള പ്രത്യേക താത്പര്യം അൻവർ ഇബ്രാഹിം മുൻപും പല അഭിമുഖങ്ങളിലും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് രാഷ്ട്രത്തലവന്റെ ഈ അപൂർവ സംഗീത പ്രകടനം അരങ്ങേറിയത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വൈറലായ വീഡിയോ നിരവധി പേരാണ് പങ്കുവെച്ചത്.
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