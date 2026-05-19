കുട്ടികളുടെ 'സിക്സ്-സെവൻ' ട്രെൻഡിൽ പങ്കുചേർന്ന് മാർപാപ്പ; വത്തിക്കാനിൽ നിന്നുള്ള ക്യൂട്ട് വിഡിയോ വൈറൽ!
യുവതലമുറ ഏറ്റെടുത്ത '6-7' (സിക്സ്-സെവൻ) എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനെറ്റ് ട്രെൻഡിൽ പങ്കാളിയായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ. വത്തിക്കാനിൽ കുട്ടികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെയാണ് മാർപാപ്പ ജനറേഷൻ ആൽഫ തരംഗമായ കൈചലനവും വാക്കും അനുകരിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ കാട്ടുതീ പോലെ പടരുകയാണ്.
വത്തിക്കാനിൽ ഒത്തുകൂടിയ കുട്ടികളുടെ സംഘത്തെ മാർപാപ്പ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി 'സിക്സ് സെവൻ' എന്ന് വിളിച്ചുപറയുകയും, രണ്ട് കൈപ്പത്തികളും മുകളിലേക്ക് പിടിച്ച് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിപ്പിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ കൈചലനം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യം ഒന്ന് അമ്പരന്നെങ്കിലും, പുഞ്ചിരിയോടെ മാർപാപ്പ കുട്ടികളെ അതേപടി അനുകരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 'സിക്സ് സെവൻ' എന്ന് തിരിച്ചുപറഞ്ഞ് കൈകൾ ചലിപ്പിച്ചതോടെ കുട്ടികൾ ആവേശത്തോടെ കൈയടിക്കുകയും ആർത്തുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. 'ഡോൺ റോബർട്ടോ ഫിഷർ' എന്ന ടിക്ടോക് ഉപയോക്താവ് പങ്കുവെച്ച ഈ വിഡിയോ ഇതിനോടകം 2.3 കോടിയിലധികം ആളുകളാണ് കണ്ടത്.
എന്താണ് ഈ '6-7' ട്രെൻഡ്?
മുതിർന്നവരെ കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുട്ടികൾക്കിടയിലെ ഈ '6-7' പ്രയോഗം. ഇതിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്റർനെറ്റിന് പോലും വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ 'അങ്ങനെയുമല്ല ഇങ്ങനെയുമല്ല' എന്ന ഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് സാധാരണയായി കുട്ടികൾ ഈ വാക്കും കൈചലനവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഡിക്ഷണറി ഡാകോം ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ ജനപ്രീതി കണക്കിലെടുത്ത്, ഇതിനെ 'ബ്രെയിൻറോട്ട് സ്ലാങ്' (Brainrot Slang - യുക്തിയില്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റ് ഭാഷ) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും അവാർഡ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് തരംഗമായ 'സ്കിബിഡി' പോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് സമാനമാണിത്.
തങ്ങളുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വീട്ടിലും സ്കൂളിലും എപ്പോഴും 'സിക്സ് സെവൻ' എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് തലപുകച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങളെന്നും, എന്നാൽ ഇതിത്ര വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഭവമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായതെന്നും മാതാപിതാക്കൾ വിഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 'ജി.ടി.എ 6' (GTA 6) ഗെയിം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മാർപാപ്പ '6-7' ചെയ്യുന്നത് കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന് സിനിമാ-ഗെയിം പ്രേമികളും തമാശയായി കുറിക്കുന്നു.
