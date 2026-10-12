‘ചെസ്റ്റ് നമ്പർ 3 ഔദ്യോഗികമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നു': വീട്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കും കാൻസർ; കൂളായി വെളിപ്പെടുത്തി സഹോദരിമാർ VIDEOtext_fields
മലപ്പുറം: കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഡോക്ടർ സഹോദരിമാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ വലിയ തരംഗമാകുന്നു. കാൻസർ എന്ന മാരക രോഗത്തിന് അടിയറവ് പറയാതെ, അസാധാരണമായ ആത്മവിര്യത്തോടെയും പുഞ്ചിരിയോടെയും നേരിടുന്ന ഡോ. ചിത്ര കളരിക്കൽ, ഡോ. താര കളരിക്കൽ എന്നിവരുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ രക്ത കാൻസർ (ലൂക്കീമിയ) ബാധയെക്കുറിച്ചും അത് കുടുംബത്തിലുണ്ടാക്കിയ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഡോ. താര വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്.
കുടുംബത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കാൻസർ ബാധ
പതിവ് രക്തപരിശോധനയെ തുടർന്നാണ് 33 കാരിയായ ഡോ. താരക്ക് ഒക്ടോബർ 5ന് ലൂക്കീമിയ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ കുടുംബം ഇതിനുമുമ്പും കാൻസർ എന്ന വ്യാധിയുടെ ഭീകരത നേരിട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇവരുടെ മുത്തശ്ശിയും അമ്മയും കാൻസർ ബാധിതരായി മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ, മൂത്ത സഹോദരിയായ ഡോ. സൂര്യ കളരിക്കൽ സ്തനാർബുദത്തെ അതിജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ്.
ഇപ്പോൾ ഡോ. താരക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കുടുംബത്തിൽ കാൻസർ ബാധിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ അംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
'ചെസ്റ്റ് നമ്പർ 3': പതറാത്ത ധൈര്യം
വീഡിയോയിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുമ്പോഴും സഹോദരിമാരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയും ദൃഢനിശ്ചയവുമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ ഈ പുതിയ തിരിച്ചടിയെ നേരിടാൻ തങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിയെന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമ്മയെയും മൂത്ത സഹോദരിയെയും ചികിത്സാ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒപ്പമുണ്ടായി പരിചരിച്ച പരിചയസമ്പത്ത് ഇവർക്കുണ്ട്. ഭയത്തിന് അടിപ്പെടാതെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് ചികിത്സക്കായി ഒരുങ്ങുക എന്നതാണ് ഈ സഹോദരിമാരുടെ സന്ദേശം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധി പേരാണ് ഇവരുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അവബോധവും പ്രതീക്ഷയും പകർന്ന് സഹോദരിമാർ
ഈ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ കാൻസറിനെക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്ന ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിടാനും കൃത്യസമയത്ത് വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സഹോദരിമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാൻസർ ബാധയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പല കുടുംബങ്ങളും മടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഭയത്തിന്റെയും രോഗത്തിന്റെ സാമൂഹിക കളങ്കത്തിന്റെയും കെട്ടുകൾ വലിച്ചെറിയാൻ ഈ വീഡിയോ സഹായകമാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. വലിയൊരു വൈറൽ വീഡിയോ എന്നതിലുപരി, വ്യക്തിപരമായ ഈ ദുരിതത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതീക്ഷയും ഐക്യദാർഢ്യവും പകരുന്ന ഒരു സന്ദേശമാക്കി മാറ്റുകയാണ് കളരിക്കൽ സഹോദരിമാർ.
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