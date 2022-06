കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അഫ്ഗാനിൽ ഭൂചലനം കടുത്ത നാശം വിതച്ചിരുന്നു. കണക്കുകളനുസരിച്ച് ഭൂചലനത്തിൽ 1000 പേർ മരിക്കുകയും 2000 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും 10000 വീടുകൾ തകരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.



എന്നാൽ ഭൂചലനത്തിൽ ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട വളർത്തുനായയുടെ ചിത്രമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വയറലാവുന്നത്. തകർന്ന വീടിനുമുന്നിൽ തന്നെ വളർത്തിയവരെ തേടുകയാണ് ഈ നായക്കുട്ടി. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഭൂചലനത്തിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട നായയെ അയൽ വീട്ടുകാർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ദിവസവും തന്നെ വിട്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരേയും തേടി നായക്കുട്ടി തകർന്ന കെട്ടിടത്തിനടുത്തേക്ക് പോകും. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്റെ ഉറ്റവരെ തിരയും. ചിത്രത്തിലെ നായയുടെ ദയനീയമായ നോട്ടം ഏതൊരാളുടേയും കരളലിയിപ്പിക്കും. പക്തികയിലെ ഗയാനിലെ ഒച്ചി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ചിത്രം.

Every person in the house this dog belongs to was killed in the earthquake. Neighbours said they took him with them to feed/take care of. He keeps coming back to the destroyed house and wails.

Ochki village in Gayan, Paktika.#AfghanistanEarthquake #Afghanistan pic.twitter.com/A7oCoGIn2V