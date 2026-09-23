1980-കളിലെ എഐ ഫോട്ടോ ട്രെൻഡ് ഒരു കെണിയാണ്; ബ്ലാക്ക് മെയിലിങിനും സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കുമെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്text_fields
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 1980-കളിലെ ലുക്കിലുള്ള എഐ ഫോട്ടോകൾ പങ്കുവെക്കുന്നവർക്ക് ഗുരുതര മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്. കാണാൻ ഏറെ കൗതുകകരവും ഗൃഹാതുരത ഉണർത്തുന്നതുമാണെങ്കിലും ഈ ട്രെൻഡിന് പിന്നിൽ വലിയ സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സ് (പഴയ ട്വിറ്റർ) വഴി പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെക്കാലത്തെ സാധാരണ ചിത്രങ്ങളെ 1980-കളിലെ വിന്റേജ് ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി എഐ ടൂളുകളും ഫിൽട്ടറുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. പഴയകാല വസ്ത്രധാരണം, ഹെയർസ്റ്റൈൽ, പ്രത്യേക കാമറ കളർടോണുകൾ എന്നിവയോടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പലരും തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം അജ്ഞാത എഐ ആപ്പുകളിലേക്കും ടൂളുകളിലേക്കും ആളുകൾ സ്വന്തം ഫോട്ടോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന് പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
കാണാൻ ലളിതവും പഴയകാല ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്നതുമായി തോന്നാമെങ്കിലും ഇതൊരു കെണിയാകാം എന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. നാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിഗത ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനും മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകൾ നിർമിക്കാനും ഇത് വഴി ബ്ലാക്ക്മെയിലിങും സൈബർ തട്ടിപ്പുകളും നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ, അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമാണ്, അതുകൊണ്ട് അപരിചിതമായ എഐ ടൂളുകളിൽ ഫോട്ടോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
വ്യാജ ഫിൽട്ടറുകൾക്കും ലിങ്കുകൾക്കും പിന്നിൽ വലിയ തട്ടിപ്പുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാമെന്നും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തിക്കുമെന്നും അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കോ അപകടങ്ങൾക്കോ ഇരയാകുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ സൈബർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറായ 1930-ലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക സൈബർ ക്രൈം പോർട്ടലായ cybercrime.gov.in വഴിയോ പരാതിപ്പെടണമെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ട്രെൻഡുകളും ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നാണ് ഈ സംഭവം നൽകുന്ന പ്രധാന പാഠം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register