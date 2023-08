ഒറ്റ ലുക്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ മുഴുവൻ തൂക്കി വിനയ്​ ഫോർട്ട്​; കുഞ്ഞിക്ക വെള്ളം കോരിയത്​ വെറുതേ

By വെബ് ഡെസ്ക് ഓണക്കാലത്ത്​ മലയാള സിനിമയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്​ വമ്പൻ റിലീസുകളാണ്​. ദുൽഖറിന്‍റെ കിങ്​ ഓഫ്​ കൊത്തയും യുവനിരയുടെ ആർ.ഡി.എക്സും നിവിന്‍റെ ‘രാമചന്ദ്ര ബോസ്​ ആൻഡ്​ കോ’യുമെല്ലാം തീയറ്ററുകളിലാണ്​. മുൻനിര താരങ്ങളെല്ലാം കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ പ്രമോഷനും തകൃതിയാണ്​. എന്നാൽ എല്ലാത്തിനേയും കവച്ചുവച്ചുകൊണ്ട്​ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗം തീർക്കുന്നത്​ ഒരു നടന്‍റെ ലുക്കാണ്​. ട്രോളുകളിലും മീമുകളിലുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരേയൊരു രൂപമാണ്​ തെളിയുന്നത്​.

നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന ‘രാമചന്ദ്ര ബോസ്​ ആൻഡ്​ കോ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷൻ വേദിയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന വിനയ് ഫോർട്ടിന്റെ പുതിയ ലുക്കാണ്​ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ മൊത്തത്തിൽ തൂക്കിയടിച്ചിരിക്കുന്നത്​. ചാർളി ചാപ്ലിൻ ലുക്കിൽ മീശയും ചുരുണ്ട മുടിയും കൂളിം​ഗ് ​ഗ്ലാസുമൊക്കെ വച്ചാണ് വിനയ് ഫോർട്ട് പ്രസ്സ് മീറ്റിന് എത്തിയത്. ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു തുടങ്ങിയതോടെ അജു വർഗീസ് അടക്കമുള്ളവർ വിനയ് ഫോർട്ടിന്റെ ലുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ പോസ്റ്റുകളുമായി എത്തി.

ഉമ്മൻ കോശിയെ ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് അജു വർഗീസ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ജയറാം നായകനായി എത്തിയ ‘സിഐഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബി എ, ബി എഡ്’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജഗതി ശ്രീകുമാർ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രമാണ്​ ഉമ്മൻ കോശി. ഇതുകൂടാതെ പഴയ മീമുകളിലെല്ലാം വിനയുടെ ഫോട്ടോ വച്ച്​ പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാണ്​ ട്രോളന്മാരെല്ലാം. പറക്കുംതളികയിലെ കല്യാണചെക്കൻ മുതൽ ഉമ്മച്ചനും ഓമനക്കുട്ടനുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈയൊ ലുക്കിലാണ്​ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്​.

കുഞ്ഞിക്ക ഓടിനടന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊമോഷൻ വിനയ് അണ്ണൻ ഒറ്റ ലുക്ക് കൊണ്ട് തൂക്കിയെന്നും പാണന്മാർ പാടിനടക്കുന്നുണ്ട്​. ദിലീപ് നായകനായി എത്തിയ ഈ പറക്കും തളിക എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു രം​ഗവുമായും വിനയ് ഫോർട്ടിന്റെ ലുക്കിനെ തരതമ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. മിന്നാരത്തിലെ കുതിരവട്ടം പപ്പുവിന്റെ ലുക്കും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്.

വിശദീകരണവുമായി വിനയ്​

തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ​പെരുമാനിയിലെ ലുക്കാണ് ഇതെന്നാണ് വിനയ് ഫോർട്ട് പറഞ്ഞത്​. അപ്പൻ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ മജുവിന്റെ പുതിയ ചിത്രമാണിത്​. ‘മജുവിന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. വളരെ ഇന്‍ററസ്റ്റിങ്​ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയും കഥാപാത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോലം ഞാൻ അങ്ങ് സഹിക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ പകുതിവരെ ഈ കോലത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നടക്കേണ്ടി വരും’-വിനയ് ഫോർട്ട് പറഞ്ഞു.

തന്റെ ലുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രോളുകൾ വിനയ് ഫോർട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിവിൻ പോളിയെ നായകനാക്കി ഹനീഫ് അദേനി തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ‘രാമചന്ദ്രബോസ് ആൻഡ്​ കോ’ ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

'ഋതു' എന്ന സിനിമയിലൂടെ എത്തി മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുത്ത നടനാണ് വിനയ് ഫോർട്ട്. പിന്നീട് ഒട്ടനവധി സിനിമകളിൽ നായകനായും വില്ലനായും സഹതാരമായും എല്ലാം വിനയ് ബി​ഗ് സ്ക്രീനിൽ തിളങ്ങി.

Vinay Forrt's quirky look steals the show at 'Ramachandra Boss and Co' press meet