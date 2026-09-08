നിങ്ങളുടെ ചിത്രവും '80 കളിലെ വിന്റേജ് ലുക്കാക്കാം, കിടിലൻ പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഇതാ!text_fields
സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും എൺപതുകളിലെ വിന്റേജ് ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രളയമാണ്. ക്ലാസിക് ഹെയർസ്റ്റൈലും ബെൽബോട്ടം മോഡൽ വസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെയായി നിൽക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കൾ. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ പോയി എടുത്തതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ മേക്കോവറുകൾക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യം കൃത്രിമബുദ്ധി അഥവാ എഐ (AI) ആണെന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത.
ചാറ്റ് ജിപിടി (ChatGPT), മിഡ്ജേർണി (Midjourney), ബിംഗ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റർ (Bing Image Creator) തുടങ്ങിയ എഐ ടൂളുകളിലേക്ക് കൃത്യമായ 'പ്രോംപ്റ്റുകൾ' (Prompts) നൽകിയാണ് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സാധാരണ ചിത്രങ്ങളെ ഉപയോക്താക്കൾ റെട്രോ ലുക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. സങ്കീർണ്ണമായ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് അറിയാത്തവർക്കും ഈ ട്രെൻഡിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഇനി പറയുന്ന രീതിയിൽ എഐ പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
എഐ ആപ്പുകളിൽ വ്യക്തതയുള്ള ഒരു സെൽഫിയോ ഫോട്ടോയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് നൽകിയാൽ മതിയാകും:
ഓൾ-ഇൻ-വൺ റെട്രോ ലുക്കിന്:
"What would I have looked like in the 80s? Transform this photo into an authentic 1980s look while keeping my facial features and identity unchanged. Add realistic 80s fashion, hairstyle, makeup and vintage photography aesthetics."
ക്ലാസിക് സ്റ്റുഡിയോ പോർട്രെയ്റ്റിന്:
"Convert my uploaded photo into a classic 1980s studio portrait. Keep my facial features identical, but add a 1980s retro hairstyle, classic vintage outfit, soft studio lighting with a slightly grainy VHS film effect and warm nostalgia colors."
സിനിമാറ്റിക് വിന്റേജ് ശൈലിക്ക്:
"Recreate this image as an authentic 1980s street style photograph. Maintain my facial identity, apply 80s casual fashion with denim jacket and oversized retro sunglasses, captured on 35mm film photography with natural sunlight and grainy texture."
സാധാരണക്കാർ മുതൽ സിനിമാ താരങ്ങളും ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും വരെ ഏറ്റെടുത്തതോടെ വലിയ തോതിലാണ് ഈ എഐ 'ടൈം ട്രാവൽ' വൈറലാകുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര മുന്നേറിയാലും മനുഷ്യന് പഴമയോടും നോസ്റ്റാൾജിയയോടുമുള്ള ഇഷ്ടം മാറില്ലെന്ന് അടിവരയിടുകയാണ് ഈ പുതിയ തരംഗം.
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