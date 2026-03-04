കണ്ണൂരും പാലക്കാടും ആലപ്പുഴയും സി.പി.എമ്മിന് വെറും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയല്ല, പ്രത്യയശാസ്ത്ര തകർച്ചയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രങ്ങളാണ് -സന്ദീപ് വാര്യർtext_fields
കോഴിക്കോട്: കണ്ണൂരും പാലക്കാടും ആലപ്പുഴയും ഇന്ന് സി.പി.എമ്മിന് വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയല്ലെന്നും ആഴത്തിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്ര തകർച്ചയുടെയും ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളുടെയും പ്രഭവകേന്ദ്രങ്ങളായി ഇവിടങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യർ. പാർട്ടി നേരിടുന്ന തിരിച്ചടികൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കണ്ണൂരിൽ ഉയരുന്ന രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് വാർത്തകളുൾപ്പെടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിനൽകിയവരോടുള്ള വലിയ വഞ്ചനയാണെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ണൂരും പാലക്കാടും ആലപ്പുഴയും ഇന്ന് സിപിഎമ്മിന് വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയല്ല, മറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്ര തകർച്ചയുടെയും ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളുടെയും പ്രഭവകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാർട്ടി അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ വേരുകളുള്ള ഈ മണ്ണിൽ നേരിടുന്ന തിരിച്ചടികൾ കേവലം വ്യക്തിപരമായ തർക്കങ്ങളല്ല, മറിച്ച് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്.
കണ്ണൂരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ കേട്ട രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് വാർത്തകൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിനൽകിയവരോടുള്ള വലിയ വഞ്ചനയായാണ് പൊതുസമൂഹം കാണുന്നത്. തളിപ്പറമ്പിലാകട്ടെ, പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ പത്നിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനെതിരെ അണികൾക്കിടയിൽ നിന്നുതന്നെ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധം പാർട്ടിയിലെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനെതിരെയുള്ള വിരൽചൂണ്ടലാണ്. അച്ചടക്കത്തിന് പേരുകേട്ട കണ്ണൂരിലെ ഈ വിള്ളലുകൾ സിപിഎമ്മിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ തകർച്ചയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പാലക്കാട്ടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാകട്ടെ പുതിയ വിമത നീക്കങ്ങളിലൂടെ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാലങ്ങളായി വിശ്വസിച്ചു കൂടെ നിന്നവർ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ശൈലിക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് നേതൃത്വത്തിന് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ചെറുതല്ല. വിപ്ലവ മണ്ണായ ആലപ്പുഴയിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് ജി. സുധാകരന്റെ മെമ്പർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും എം.വി. ഗോവിന്ദനെതിരെ ഉയരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളും പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ജനാധിപത്യം എത്രത്തോളം അപകടത്തിലാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. മുതിർന്ന നേതാക്കളെ പോലും അപമാനിച്ച് പുറന്തള്ളുന്ന രീതി അണികൾക്കിടയിൽ വലിയ അമർഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
അധികാരത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യവും അഴിമതിയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വ്യതിചലനവും ഈ മൂന്ന് ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു. ജനകീയ അടിത്തറ തകരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വെറും വിശദീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ സിപിഎമ്മിന് കഴിയില്ല. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ജില്ലകളിൽ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ അധഃപതനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ്
