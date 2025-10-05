‘വേദനയോടെയാണെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു... മുഖത്തെ പാടുകളും കഠിനമായ വേദനയുമാണ് ബാക്കിപത്രം’ -സ്വന്തം ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർtext_fields
കൊച്ചി: നെറ്റിയിൽ പരിക്കേറ്റ നിലയിലുള്ള സ്വന്തം ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ട്രെഡ് മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ അലക്ഷ്യമായി ഫോൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വീണ് പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘തെല്ല് വേദനയോടെയാണെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ട്രെഡ് മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ അലക്ഷ്യമായി ഫോൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വീഴാനും പരിക്ക് പറ്റാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് ആ പാഠം. എനിക്ക് ഇന്ന് സംഭവിച്ചതും അത് തന്നെ. മുഖത്തെ പാടുകളും കഠിനമായ വേദനയുമാണ് ബാക്കിപത്രം. ഗുണപാഠം - ട്രെഡ് മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ജാഗ്രതയോടെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക’ -ഫോട്ടോയോടൊപ്പം പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
ട്രെഡ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങുകയോ കയറുകയോ ചെയ്യരുത്. ട്രെഡ്മില്ലിൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന അപകടമാണ് അവ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കയറുകയോ ഇറങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ആളുകൾ വീഴുന്നതിനും വലിയ മുറിവുകളുണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയാക്കും. ആദ്യം യന്ത്രത്തിന്റെ വേഗത കുറക്കുക പിന്നീട് ചെരിവും കുറക്കുക. അതിനു ശേഷം ഹാൻഡ് റെയിൽ പിടിച്ച് സാവധാനം ഇറങ്ങാം. കയറുമ്പോഴും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓടാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വെള്ളവും ടവ്വലും അടക്കം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത് തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:
തെല്ല് വേദനയോടെയാണെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ട്രെഡ് മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ അലക്ഷ്യമായി ഫോൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വീഴാനും പരിക്ക് പറ്റാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് ആ പാഠം.
എനിക്ക് ഇന്ന് സംഭവിച്ചതും അത് തന്നെ. മുഖത്തെ പാടുകളും കഠിനമായ വേദനയുമാണ് ബാക്കിപത്രം.😅😅
ഗുണപാഠം - ട്രെഡ് മിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ജാഗ്രതയോടെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.😅
So I learnt something today - with pain as a consequence
If you are on a treadmill and try and reach out to a ringing phone - and are careless - there are chances you can slip and fall and scrape your face/injure yourself.
Why do I say this with so much confidence? Because it happened to me and I have the embarrassing pain & scars for it 😅😅
Moral of story : Use phones on a treadmill with extreme caution 😅
