‘ആകപ്പാടെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തി, പിണ്ഡോദരി മോളെ നിന്നെ ഏതേലും പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ഞാൻ കാണും’; സ്നേഹ ശ്രീകുമാറിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് സത്യഭാമtext_fields
തൃശൂര്: നടി സ്നേഹ ശ്രീകുമാറിനെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശവുമായി നര്ത്തകി കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ രംഗത്ത്. ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് സ്നേഹയെ അധിക്ഷേപിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും സത്യഭാമ സംസാരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പ്രശസ്ത നര്ത്തകനും കലാഭവൻ മണിയുടെ സഹോദരനുമായ ആർ.എൽ.വി രാമകൃഷ്ണനെതിരെ സത്യഭാമ ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സ്നേഹ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതയായാണ് പുതിയ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
താൻ മുമ്പ് ഒരു വിവാദത്തിൽ പെട്ടെന്നും എന്നാൽ അന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം യാഥാർഥ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് സത്യഭാമ സംസാരിച്ചുതുടങ്ങുന്നത്. ‘പിണ്ഡോദരി മോളെ നിന്നെ ഏതേലും പബ്ലിക് സ്പേസിൽ വെച്ച് ഞാൻ കാണും അന്നു നീ നിന്റെ ഭർത്താവ് പെണ്ണ് കേസിൽ പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഷമിക്കും. എനിക്കെതിരെ നീ ഇട്ട വിഡിയോ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലം ഇതിരിക്കട്ടെ’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം സ്നേഹയുടെ ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
സത്യഭാമയുടെ വാക്കുകൾ
ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഒറ്റക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെവരെ എത്തിയത്. വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ പലരും എന്നെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഓട്ടം തുള്ളൽ പഠിച്ച ഒരുത്തിയുണ്ട്. ഇവൾ ഓട്ടം തുള്ളലാണോ പഠിച്ചത് എന്നുപോലും എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. ആ പരിപാടിയിൽ നല്ല കലാകാരന്മാരുണ്ട്. എനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞ ഒരുത്തി അതിലുണ്ട്. വീർത്ത കവിളും ആകപ്പാടെ ഉരുണ്ടുപിരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തി. ഇവൾ വന്നിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ. ഈ സ്ത്രീ മറ്റേയാളുടെ കൂടെ വന്ന് നൃത്തം കളിക്കുമോ എന്ന്. എന്റെ എതിർ കക്ഷിയായ ആളുടെ കൂടെ എന്താടീ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത്?
ഞാൻ സ്ത്രീ അല്ല എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. നിനക്ക് ഡാൻസ് ഇന്റര്വ്യൂവിന് ചെന്നിട്ട് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലേ നീ ഓട്ടം തുള്ളൽ എടുത്തത്. നീ എന്നിട്ടിപ്പോ ഓട്ടം തുള്ളൽ ആണോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നീ പഠിച്ച തൊഴിൽ നീ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അത് ആദ്യം നീ ചെയ്യ്. എന്നിട്ട് നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ.
നീ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചായം തേച്ച് ഫീല്ഡില് ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാന്. നീയൊന്ന് കളിച്ചു കാണിക്ക്. കഞ്ഞി കുടിച്ച് ജീവിക്കാന് വേണ്ടിയല്ലേ അഭിനയിക്കാന് പോയത്. നീ വലിയ ആര്ട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നാണോ വിചാരം. അന്തസ് ആയിട്ടാണ് ഞാന് കലാമണ്ഡലത്തില് നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയത്. നിന്റെ നാട്ടില് ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിക്ക്, ഞാന് വന്നു കളിക്കാം. എന്നെ വിമര്ശിച്ച് കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ. നിന്റെ ഭര്ത്താവ് പീഡനക്കേസില് പ്രതിയായി, ശരിയാണോ? അതൊക്കെ നീ മറന്നോ? ഞങ്ങള് അതൊക്കെ മറക്കുമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചു. അതിനാണ് ദൈവം എന്ന ശക്തിയുള്ളത്.
സ്വകാര്യ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു സത്യഭാമ ആർ.എൽ.വി രാമകൃഷ്ണനെ അധിക്ഷേപിച്ചത്.ശരീരത്തിന് നിറവും സൗന്ദര്യവും ഉള്ളവന് മാത്രമെ മോഹിനിയാട്ടം കളിക്കാന് പാടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു സത്യഭാമയുടെ പരാമര്ശം. രാമകൃഷ്ണന് കാക്ക പോലെ കറുത്തവനാണെന്നും സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകള് മാത്രമേ മോഹിനിയാട്ടം കളിക്കാന് പാടുള്ളൂ എന്നുമാണ് സത്യഭാമ പറഞ്ഞത്. വിവാദ പരാമർശത്തിൽ സത്യഭാമക്കെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ കേസെടുത്തിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register