'ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പരിഹാസ്യം, 'ഇറക്കുമതി'യെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ചു' -രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നുസ്രത്ത് ജഹാൻ
കോഴിക്കോട്: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിനും സീറ്റ് വീതംവെപ്പിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി.ജെ.പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ റിപബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് നുസ്രത്ത് ജഹാൻ. സഖ്യകക്ഷികളെ ഒപ്പം നിർത്തുന്നതിൽ പാർട്ടി നേരിടുന്ന ദയനീയ പരാജയം കാരണമാണ് കേരളത്തിൽ എൻ.ഡി.എ വിജയിക്കാത്തത്. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ചെറിയ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെപ്പോലും ഒപ്പം നിർത്തി മുന്നണി സംവിധാനം വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബിജെപി ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികളായ പാർട്ടികളെ പോലും പരിഗണിക്കാൻ കേരളത്തിലെ നേതൃത്വം തയ്യാറാകുന്നില്ല.
ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയം പരിഹാസ്യമാണ്. പാർട്ടി കൂറോ നേതൃശേഷിയോ പരിഗണിക്കാതെ സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇത് താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം എത്രത്തോളം അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് പകരം നടികൾ അടക്കമുള്ള സെലിബ്രിറ്റികൾ, വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നും എത്തിയവർ തുടങ്ങിയ 'ഇറക്കുമതി' സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് മുന്നണി അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഖ്യരൂപീകരണത്തിനും പ്രാദേശിക മികവിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി തന്ത്രത്തിനും തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തോൽവി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയായി മാത്രം പാർട്ടിക്ക് തുടരേണ്ടി വരുമെന്നും നുസ്രത്ത് പറഞ്ഞു.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:
കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വേദിയിൽ തന്ത്രപരമായ പാളിച്ചകളുടെ ആവർത്തനച്ചുഴിയിൽ പാർട്ടിയും മുന്നണിയും അകപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ വോട്ട് വിഹിതം ഏകദേശം 20 ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ നമുക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ മുന്നേറ്റത്തെ കരുത്തുറ്റ നിയമസഭാ സാന്നിധ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ നാം പരാജയപ്പെടുന്നു.
മുന്നണി വിപുലീകരണം നിലച്ചത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം.
സഖ്യകക്ഷികളെ ഒപ്പം നിർത്തുന്നതിൽ പാർട്ടി നേരിടുന്ന ദയനീയ പരാജയം മറ്റൊരു വലിയ പോരായ്മയാണ്. മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന് മാത്രം പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കരുത്തുറ്റ സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു.ഡി.എഫും സി.പി.ഐ.എം നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ.ഡി.എഫും ചെറിയ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെപ്പോലും ഒപ്പം നിർത്തി മുന്നണി സംവിധാനം വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടി ഇപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ബി.ഡി.ജെ.എസുമായുള്ള സഖ്യം ഒരു തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തേക്കാൾ ഒരു താൽക്കാലിക ഒത്തുതീർപ്പ് മാത്രമാണെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികളായ പാർട്ടികളെ പോലും മുന്നണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും പരിഗണിക്കാനും കേരളത്തിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ല.
പരിഹാസ്യം പോലുമായ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയം മറ്റൊരു വീഴ്ച്ചയായി. സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന സ്ഥാനാർഥി നിർണ്ണയ രീതിയാണ് നടപ്പാക്കിയത്. പാർട്ടി കൂറും നേതൃത്വ ശേഷിയും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നേതൃത്വം എത്രത്തോളം അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകൂടിയാണിത്. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരായ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് പകരം, നടികൾ അടക്കമുള്ള സെലിബ്രിറ്റികൾ, വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നും എത്തിയവർ തുടങ്ങിയ 'ഇറക്കുമതി' സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നണി അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന പ്രശസ്തി ഉണ്ടെങ്കിലും, വിജയത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ജനങ്ങളുമായുള്ള ദീർഘകാലബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരക്കാർ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളുമായി അടുക്കാൻ പാർട്ടി നടത്തുന്ന തീവ്രശ്രമങ്ങൾ ദേശീയതലത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ മൂലവും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സംയോജനത്തിന്റെ അഭാവം മൂലവും തിരിച്ചടി നേരിടുന്നു. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഖ്യരൂപീകരണത്തിനും പ്രാദേശിക മികവിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി തന്ത്രത്തിനും നാം തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ, കേരളത്തിലെ ദ്വിമുഖ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തോൽവി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയായി മാത്രം തുടരേണ്ടി വരും.
പീപ്പിൾ രാഷ്ട്രീയമാണ് ശരി, പ്രഫഷണൽ രാഷ്ട്രീയമല്ല.
