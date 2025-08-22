Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSocial Mediachevron_rightസ്കൂളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം:...
    Social Media
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 2:27 PM IST

    സ്കൂളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം: ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി നടക്കാനിരിക്കെ എന്ത് നെറികേടിനും ആർ.എസ്.എസ് മടിക്കില്ല -സന്ദീപ് വാര്യർ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സാമുദായിക കലാപം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംഘപരിവാർ ആയുധ ശേഖരിക്കുന്നതായി സംശയം’
    സ്കൂളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം: ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി നടക്കാനിരിക്കെ എന്ത് നെറികേടിനും ആർ.എസ്.എസ് മടിക്കില്ല -സന്ദീപ് വാര്യർ
    cancel

    പാലക്കാട്: പാലക്കാട് മൂത്താൻതറയിൽ ആർ.എസ്.എസ് ബന്ധമുള്ള സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ​ ബോംബ് സ്ഫോടനമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സന്ദീപ് വാര്യർ. നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ ആസൂത്രിതമായ സാമുദായിക കലാപം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംഘപരിവാർ ആയുധ ശേഖരണം നടക്കുന്നതായി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

    ‘പാലക്കാട് ആർഎസ്എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്കൂളിൽ നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനം മറച്ച് വക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശോഭയാത്ര, ഗണേശോത്സവം എന്നിവ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് നെറികേടും കാണിക്കാൻ ഇവർ മടിക്കില്ല. കേരളത്തെ കലാപഭൂമിയാക്കാൻ സംഘപരിവാറിനെ അനുവദിക്കരുത്’ -സന്ദീപ് വാര്യർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ​ ബോംബ് പൊട്ടിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെന്റിന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവി​ല്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്കൂളിന്റെ എൻ.ഒ.സി റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. എൻ.ഒ.സി റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന് കത്ത് നൽകും. ഇതിനുള്ള നിർദേശം വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    സ്കൂളിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ ആർ.എസ്.എസിന് പങ്കുണ്ട്. നാല് ബോംബാണ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാണ് പൊട്ടിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബോംബുകൾ സൂക്ഷിച്ചത്. സ്കൂളുകളിൽ ആയുധപരിശീലനം അനുവദിക്കില്ല. സി.ബി.എസ്.ഇ ഉൾപ്പടെ ഏത് സ്കുളിൽ ആയുധപരി​ശീലനം നടന്നാലും അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    വ​ട​ക്ക​ന്ത​റ വ്യാ​സ വി​ദ്യാ​പീ​ഠം സ്കൂ​ൾ വ​ള​പ്പി​ലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്കൂ​ൾ​വ​ള​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പ​ത്തു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. എ​ക്സ്​​പ്ലോ​സീ​വ്സ് ആ​ക്ട്, ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്ത പാ​ല​ക്കാ​ട് നോ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് ​സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മ​റ്റു നാ​ലു സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ബോം​ബ് സ്ക്വാ​ഡി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത പ​ന്തു​പോ​ലു​ള്ള സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മ​ണ​ൽ നി​റ​ച്ച ചാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​ശേ​ഷം നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​വാ​ദ​ത്തി​നാ​യി ബോം​ബ് സ്​​ക്വാ​ഡ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും അ​നു​വാ​ദം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം നൂ​ലു​ചു​റ്റി​യ തോ​ട്ട​പോ​ലു​ള്ള സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ലെ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​കാ​നാ​യി ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് സ്കൂ​ൾ വ​ള​പ്പി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ നാ​രാ​യ​ണി​ന് പ​ന്തു​പോ​ലു​ള്ള സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു കി​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​ത് പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് നാ​രാ​യ​ൺ (10), ലീ​ല ( 84) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bomb blastexplosionschool premisesRSSSandeep Varier
    News Summary - bomb blast at RSS controlled school in plakkad: sandeep varier against rss
    Similar News
    Next Story
    X