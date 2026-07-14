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    Cricket
    Posted On
    date_range 14 July 2026 8:58 PM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 9:51 PM IST

    ഗില്ലിന് അർധസെഞ്ചുറി; ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലയിലേക്ക്

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    ഗില്ലിന് അർധസെഞ്ചുറി; ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലയിലേക്ക്
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    ബെർമിങ്ഹാം: തുടക്കത്തിലെ വിക്കറ്റ് തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ കരുത്തുറ്റ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നു. രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോഹ്‌ലിയും പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ പുറത്തായ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മൻ ഗില്ലും ശ്രേയസ് അയ്യരും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്.

    മത്സരത്തിന്റെ പകുതി ഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 25 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 145 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്. ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ 25 ഓവറിൽ 114 റൺസ് കൂടി മതി.

    ക്യാപ്റ്റന്റെ ഇന്നിങ്സുമായി ഗിൽ; അർധസെഞ്ചുറി

    രോഹിതും കോഹ്‌ലിയും മടങ്ങിയതോടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത ശുഭ്‌മൻ ഗിൽ 51 പന്തിൽ നിന്നാണ് തന്റെ അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇംഗ്ലീഷ് പേസർമാരെയും പിന്നീട് വന്ന സ്പിന്നർമാരെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിട്ട ഗിൽ അർഹിച്ച ഫിഫ്റ്റിയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മറുവശത്ത് മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യരും നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ അതിവേഗം ഉയർന്നു.

    ആദിൽ റഷീദ്, ജേക്കബ് ബെഥൽ, വിൽ ജാക്സ്, ലിയാം ഡോസൺ എന്നിവരെയെല്ലാം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബൗണ്ടറികൾ പായിച്ച് ഗില്ലും ശ്രേയസും ചേർന്ന് സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. 21-ാം ഓവറിൽ റഷീദിനെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ഫോറുകൾക്ക് ശിക്ഷിച്ച ഗിൽ, തൊട്ടടുത്ത ഓവറുകളിൽ ബെഥലിനെയും വിൽ ജാക്സിനെയും അതിർത്തി കടത്തി.

    തുടക്കത്തിൽ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.

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    News Summary - Shubman Gill and Shreyas Iyer lead India's strong recovery in 1st ODI against England
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