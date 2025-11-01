ഇന്ത്യന് അസോസിയേഷന് ഷാര്ജ പൊലീസിന്റെ ആദരംtext_fields
ഷാര്ജ: മാതൃകാപരമായ സാമൂഹിക സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഷാര്ജ ഇന്ത്യന് അസോസിയേഷനെ ആദരിച്ച് ഷാര്ജ പൊലീസ്. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങില് ഷാര്ജ ജനറല് കമാന്ഡര് ഇന് ചീഫ് അബ്ദുല്ല മുബാറക് ബിന് ആമിര് ഇന്ത്യന് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റ് നിസാര് തളങ്കരക്ക് അവാര്ഡ് സമ്മാനിച്ചു.
നിസ്വാര്ഥവും കാര്യക്ഷമമവുമായ സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് ഷാര്ജ ഇന്ത്യന് അസോസിയേഷന് കാഴ്ചവെക്കുന്നതെന്ന് അബ്ദുല്ല മുബാറക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഷാര്ജ പൊലീസിന്റെ ആദരവെന്ന് നിസാര് തളങ്കര പറഞ്ഞു. ഷാര്ജ ഇന്ത്യന് അസോസിയേഷന് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിക്കും അംഗങ്ങള്ക്കും ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിനുതന്നെ അഭിമാനകരമാണ് പുരസ്കാര നേട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
