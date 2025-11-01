Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇ​ന്ത്യ​ന്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 8:05 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് ഷാ​ര്‍ജ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ആ​ദ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് ഷാ​ര്‍ജ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ആ​ദ​രം
    cancel
    Listen to this Article

    ഷാ​ര്‍ജ: മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഷാ​ര്‍ജ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നെ ആ​ദ​രി​ച്ച് ഷാ​ര്‍ജ പൊ​ലീ​സ്. പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഷാ​ര്‍ജ ജ​ന​റ​ല്‍ ക​മാ​ന്‍ഡ​ര്‍ ഇ​ന്‍ ചീ​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ബാ​റ​ക് ബി​ന്‍ ആ​മി​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നി​സാ​ര്‍ ത​ള​ങ്ക​ര​ക്ക് അ​വാ​ര്‍ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    നി​സ്വാ​ര്‍ഥ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​വു​മാ​യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഷാ​ര്‍ജ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ബാ​റ​ക് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് ഷാ​ര്‍ജ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ആ​ദ​ര​വെ​ന്ന് നി​സാ​ര്‍ ത​ള​ങ്ക​ര പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ര്‍ജ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്കും അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​ത​ന്നെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര നേ​ട്ട​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sharjah policeIndian AssociationUAE
    News Summary - Sharjah Police pays tribute to Indian Association
    Similar News
    Next Story
    X