67,800 വർഷത്തെ ചരിത്രം; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ ഗുഹാചിത്രം ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കണ്ടെത്തി!
സൗത്ത് സുലവേസി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ 'നോൺ-ഫിഗറേറ്റീവ്' (രൂപരഹിതമായ) ഗുഹാചിത്രം ഇന്തോനേഷ്യയിലെ മുന ദ്വീപിൽ കണ്ടെത്തി. സൗത്ത് സുലവേസിയിലെ ലിയാങ് മെറ്റാൻഡുനോ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കൈപ്പത്തിയുടെ ചിത്രം ഏകദേശം 67,800 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സും ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള നോൺ-ഫിഗറേറ്റീവ് ചിത്രമായി ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു.
'നേച്ചർ' എന്ന ജേണലിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും ആർക്കിയോമെട്രി വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ നാഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഏജൻസിയിലെ (BRIN) ഡോ. ആദി അഗസ് ഒക്താവിയാന, ഗ്രിഫിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർമാരായ ആദം ബ്രം, മാക്സിം ഓബെർട്ട് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഗവേഷണം.
2012ൽ സുലവേസിയിലെ തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ പെനിൻസുലയിൽ ആരംഭിച്ച ഗുഹാചിത്ര പഠനം, പിന്നീട് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് മുന ദ്വീപിലെ ഈ അപൂർവ്വ ഗുഹാചിത്രം ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, പുതിയതും കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്നതുമായ ഡേറ്റിങ് രീതി വികസിപ്പിക്കാൻ ജിയോക്രോണോളജിസ്റ്റ് റെനോഡ് ജോനെസ്-ബോയുവുമായും സംഘം സഹകരിച്ചു. നേരത്തെയും സുലവേസിയിൽ നിന്ന് നിരവധി ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവയൊന്നും തന്നെ ഈ കൈപ്പത്തി ചിത്രത്തിന്റെ അത്ര പഴക്കമുള്ളതായിരുന്നില്ല.
ദുർഘടമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഈ ഗവേഷണം ഏറെ കടുപ്പമേറിയതായിരുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഗവേഷണത്തിനായുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക, പുതിയ ഡേറ്റിങ് രീതി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള വിപുലമായ ലാബോറട്ടറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന തടസ്സങ്ങൾ. ലൊജിസ്റ്റിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും, ഈ കണ്ടെത്തൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമാണെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.
