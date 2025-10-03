Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Science
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:21 AM IST

    ഭൂ​മി​യു​ടെ ക​റ​ക്ക​മൊ​ന്ന് നി​ല​ച്ചാ​ൽ...!

    ഭൂ​മി​യു​ടെ ക​റ​ക്ക​മൊ​ന്ന് നി​ല​ച്ചാ​ൽ...!
    ഭൂ​മി സ്വ​യം ക​റ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സൂ​ര്യ​നെ പ​രി​​ക്ര​മ​ണം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ന​മു​ക്ക​റി​യാം. ഭൂ​മി​ക്ക് സ്വ​ന്തം അ​ച്ചു​ത​ണ്ടി​ൽ ഒ​രു ക​റ​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ 23 മ​ണി​ക്കൂ​റും 56 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും വേ​ണം. ഈ ​ക​റ​ക്കം ഒ​രു നി​മി​ഷ​​ത്തേ​ക്ക് നി​ല​ച്ചാ​ൽ എ​ന്താ​കും സം​ഭ​വി​ക്കു​ക എ​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ? നി​ശ്ച​ലാ​വ​സ്ഥ ഒ​രു സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും അ​ത് വ​ൻ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ക​ലാ​​ശി​ക്കു​ക എ​ന്നാ​ണ് ശാ​സ്​​ത്ര​ലോ​കം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഭൂ​മ​ധ്യ രേ​ഖ​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്, മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 1600 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഭൂ​മി ക​റ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. അ​ത്ര​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​റ​ക്കം. ഏ​ക​ദേ​ശം നൂ​റ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നൊ​രു ബ​സ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബ്രേ​ക്കി​ട്ടാ​ൽ എ​ന്താ​കും സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​വു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പ​തി​ന്മ​ട​ങ്ങ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും ഭൂ​മി​യു​ടെ ക​റ​ക്കം ഒ​ന്നു നി​ല​ച്ചാ​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക.

    ഭൂ​മി​യു​ടെ ക​റ​ക്കം നി​ല​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ക​റ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും. അ​ത് പ​തി​നാ​യി​രം ചുഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​നേ​ക്കാ​ളും അ​പ​ക​ട​മാ​യി​രി​ക്കും. അ​ത് ഒ​രേ സ​മ​യം ക​ട​ലി​ലും ക​ര​യി​ലും ദു​ര​ന്തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​റ​ക്കം നി​ല​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഭൂ​മി​യു​ടെ പു​റന്തോ​ടി​ന് ഇ​ള​ക്കം സം​ഭ​വി​ക്കും. ഇ​ത് സൂ​നാ​മി​ക്കും ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ഭൂ​മി​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു നി​മി​ഷ​ത്തെ നി​ശ്ച​ല​ത മ​തി​യാ​കും. മാ​​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ത് ച​ന്ദ്ര​​ന്റെ ച​ല​ന​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കും. അ​പ്പോ​ൾ, ഭൂ​മി​യു​ടെ ക​റ​ക്കം എ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തി​ന് ഈ ​ഗോ​ള​ത്തി​നെ സ​ന്തു​ല​ിത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​ത്ര​മാ​ത്രം പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം.

