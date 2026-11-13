മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കും, ചിത്രം വരക്കും, കവിതയെഴുതും!text_fields
നിങ്ങൾ വിഷമം പറഞ്ഞാൽ എ.ഐ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഒരു കഥ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതിത്തരും. ചിത്രം വരയ്ക്കാനും പാട്ടിന്റെ വരികൾ തയ്യാറാക്കാനും മടിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടുകയും ചെയ്യും. പണ്ടൊക്കെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നയാളെ കണ്ടാൽ മനോരോഗിയാണെന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോഴാകട്ടെ ‘ബുദ്ധി’ കൂടുതലുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെയെന്നാണ് നെറ്റിസൺസ് കണ്ടെത്തൽ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചോദ്യം ഉയരും: ഇത്രയൊക്കെ കഴിവുകളുള്ള എ.ഐക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?ഉത്തരം അത്ര ലളിതമല്ല. മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നതും മനുഷ്യനെപ്പോലെ അനുഭവിക്കുന്നതും രണ്ടാണ്. ഒരു വികാരത്തെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായി എഴുതാൻ എ.ഐക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ ആ വികാരം സ്വന്തം ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ, സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന എ.ഐക്ക് ചില ലളിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്.എ.ഐയുടെ കഴിവുകൾ അതിവേഗം വളരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ പരിമിതികളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് നോക്കാം.
1. വിഷമം മനസ്സിലാക്കും, പക്ഷേ അത് അനുഭവിക്കില്ല
ഒരാൾക്ക് സങ്കടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എ.ഐക്ക് നൽകാനാകും. വിഷമത്തിന് കാരണമെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനും അനുയോജ്യമായ മറുപടി നൽകാനും കഴിയും. എന്നാൽ അതിനർഥം എ.ഐക്ക് സങ്കടം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നല്ല.മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹം, വേദന, സന്തോഷം, ഭയം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായും ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായും ഓർമകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എ.ഐയാകട്ടെ, ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അനുയോജ്യമായ പ്രതികരണം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ വിഷമം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആശ്വാസവാക്കുകൾ പറയാൻ എ.ഐക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും, ആ വ്യക്തിയുടെ വേദന സ്വന്തം അനുഭവം പോലെ അനുഭവിക്കാനോ മനുഷ്യബന്ധത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കാനോ കഴിയില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും എ.ഐക്കില്ല.
2. സർഗാത്മകതയുണ്ട്; പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ അനുഭവലോകമില്ല
ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എ.ഐ വരയ്ക്കും. കവിത എഴുതാനും സിനിമയുടെ കഥ തയ്യാറാക്കാനും പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിർദേശിക്കാനും കഴിയും. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങാത്ത സാങ്കൽപിക സിനിമയുടെ റിവ്യൂ വരെ ‘ആശാൻ’ പറഞ്ഞുകളയും. ചില എ.ഐ സൃഷ്ടികൾ മനുഷ്യർ തയ്യാറാക്കിയതാണെന്ന് പോലും തോന്നിപ്പിക്കാറുണ്ട്.അപ്പോൾ എ.ഐക്ക് സർഗാത്മകതയില്ലെന്ന് പറയാനാകുമോ? അങ്ങനെ തീർത്തുപറയുന്നത് ശരിയല്ല. പുതിയതും വ്യത്യസ്തവുമായ സൃഷ്ടികൾ തയ്യാറാക്കാൻ നിലവിലെ എ.ഐ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സർഗാത്മകതയ്ക്ക് പിന്നിൽ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളും ഓർമകളും വികാരങ്ങളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും.ഒരു ചിത്രകാരൻ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ അയാൾ കടന്നുപോയ ജീവിതമോ ഒരു പ്രത്യേക ഓർമയോ ഉണ്ടാകാം. ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ കഥയ്ക്ക് പിന്നിൽ അനുഭവിച്ച നഷ്ടമോ സന്തോഷമോ കണ്ടുമുട്ടിയ മനുഷ്യരോ ഉണ്ടായേക്കാം. എ.ഐക്ക് അത്തരമൊരു സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവമില്ല. അതിനാൽ സൃഷ്ടി തയ്യാറാക്കാനുള്ള കഴിവും അതിന് പിന്നിലെ മനുഷ്യന്റെ അനുഭവലോകവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
3. ശരിയും തെറ്റും തീരുമാനിക്കാൻ സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിയില്ല
ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് എ.ഐയോട് ചോദിച്ചാൽ അത് വിശദീകരണം നൽകും. നിയമങ്ങൾ, സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.എന്നാൽ മനുഷ്യനെപ്പോലെ സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിയും മൂല്യബോധവും ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സംവിധാനമല്ല എ.ഐ. അതിന് നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ, പരിശീലനവിവരങ്ങൾ, പ്രവർത്തനനിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് മറുപടികൾ രൂപപ്പെടുന്നത്.പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ എ.ഐയുടെ മറുപടി മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് അപകടകരമാകാം. സാഹചര്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരാണ്.
4. തമാശ മനസ്സിലാകും; പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കാര്യം കൈവിട്ടുപോകും!
ഒരു വാചകത്തിലെ തമാശയും പരിഹാസവും തിരിച്ചറിയാൻ എ.ഐക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയും. എന്നാൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വാക്കുകൾക്കപ്പുറം ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സംസാരിക്കുന്നയാളുടെ മുഖഭാവം, ശബ്ദത്തിലെ മാറ്റം, മുൻപ് നടന്ന സംഭാഷണം, ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെല്ലാം അർഥത്തെ സ്വാധീനിക്കും.ഉദാഹരണത്തിന്, സുഹൃത്ത് ഒരു പിഴവ് വരുത്തിയപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ "നന്നായി ചെയ്തു!" എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർഥ അഭിനന്ദനമാകണമെന്നില്ല. അത് പരിഹാസവുമാകാം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരം സൂക്ഷ്മതകൾ എ.ഐക്ക് തെറ്റിപ്പോകാം.സാഹചര്യം തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ശരിയെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന മറുപടി പോലും അനുചിതമാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ പൊതുബോധവും സന്ദർഭം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും എ.ഐ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്.
5. കൈകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലികളിൽ ഇപ്പോഴും പരിമിതികളുണ്ട്
ഒരു മുറി വൃത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയാൽ എ.ഐ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. എന്നാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമായ എ.ഐക്ക് നേരിട്ട് ചൂലെടുത്ത് മുറി വൃത്തിയാക്കാനാകില്ല. അതിന് റോബോട്ടുകളോ മറ്റ് യന്ത്രസംവിധാനങ്ങളോ ആവശ്യമാണ്.റോബോട്ടുകളുമായി എ.ഐയെ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ വസ്തുക്കൾ എടുക്കുക, നീക്കുക, ചില ജോലികൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. എന്നാൽ യഥാർഥ ലോകത്ത് ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും സ്ഥാനം, ഭാരം, ആകൃതി, ചുറ്റുപാടുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കി സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും വലിയ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളിയാണ്.ഒരു നഴ്സിന്റെ കരുതലോടെയുള്ള സ്പർശനമോ കരകൗശല വിദഗ്ധന്റെ കൈവഴക്കമോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വെറും എ.ഐ മറുപടികൾ മതിയാകില്ല. റോബോട്ടുകൾക്ക് ചില ശാരീരിക ജോലികൾ ചെയ്യാനാകുമെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ അനുഭവവും സൂക്ഷ്മതയും എല്ലായിടത്തും പകർത്താനായിട്ടില്ല.
6. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പറയാം; ഉറപ്പുനൽകാനാകില്ല
പഴയ വിവരങ്ങളും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത് ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാമെന്ന് എ.ഐക്ക് കണക്കുകൂട്ടാനാകും. കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം, സാമ്പത്തിക പ്രവണതകൾ, രോഗവ്യാപന സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുമുണ്ട്.അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ, അപൂർണമായ വിവരങ്ങൾ, മനുഷ്യരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, പ്രകൃതിയിലെ സങ്കീർണമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ പ്രവചനങ്ങളെ തെറ്റിക്കാം. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും എ.ഐയ്ക്ക് അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്താനും മുന്നറിയിപ്പുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കാമെങ്കിലും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൃത്യമായി മുൻകൂട്ടി പറയാനാവില്ല.
7. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മറുപടി നൽകും; പക്ഷേ തെറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട്
എ.ഐയുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പരിമിതികളിലൊന്നാണിത്. ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പോലും വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അതിന് കഴിയും. നിലവിലില്ലാത്ത പഠനങ്ങളുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും പേരുകൾ പറയുക, തെറ്റായ കണക്കുകൾ നൽകുക, സംഭവങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാം.ഇത്തരം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ എഐ രംഗത്ത് 'ഹാലൂസിനേഷൻ' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് മറുപടി രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വസ്തുതകൾ ശരിയാണോ എന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉറപ്പാക്കാൻ എ.ഐക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. അതിനാൽ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ, നിയമകാര്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ എ.ഐ നൽകുന്ന മറുപടികൾ വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളുമായി പരിശോധിക്കണം.
എ.ഐ മനുഷ്യന് പകരക്കാരനാകുമോ?
എ.ഐയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറാം. ഇന്ന് പ്രയാസമുള്ള പല ജോലികളും നാളെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കഴിവുകളും പരിമിതികളും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ജോലി വേഗത്തിലാക്കാനും പുതിയ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും എ.ഐ വലിയ സഹായമാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ മറുപടികൾ പരിശോധിക്കാനും തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ഒരു സഹായി മാത്രമാണ് എ.ഐ. ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് പകരക്കാരനല്ല.